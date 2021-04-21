国家卫健委：提高新冠疫苗周转和接种效率 确保接种工作安全有序

人民网北京4月21日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢表示，截至目前，我国新冠疫苗接种已经超过2亿剂次。目前，重点地区和重点人群的接种工作总体进展顺利。

崔钢介绍，当前，新冠疫苗接种主要围绕两个重点来开展：

一是重点地区。优先确保疫情发生风险高的口岸城市、边境地区、大中城市，以及既往发生过聚集性疫情的重点地区推进接种工作。目前相关地区通过积极统筹协调，细化接种安排，提高疫苗周转和接种效率，安全有序地组织好疫苗接种工作。

二是重点人群。包括冷链从业人员、医疗卫生人员、机关企事业单位人员、高等院校学生及教职工、大型商超服务人员和保障社会运转的交通、物流、福利机构相关人员等重点人群。同时，为做好相关重点行业和重点人群的接种工作，卫生健康、教育、民政、交通、铁路、民航、住建、文旅、市场监管、国资等行业主管部门对涉及本行业的接种工作都作出了明确部署，力争按期实现新冠疫苗“应接尽接”。