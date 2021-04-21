微信支付下线联通固话交费?

4月20日，北京青年报记者接到读者反映，微信支付为联通固话交费的选项在原本的“生活缴费”板块“失踪了”。北青报记者采访发现从本月起，确实无法通过上述渠道交固话话费。对于何时能恢复这一业务，联通和微信方面均表示，用户可以时时关注，暂时没有相关业务恢复的时间表。

消费者无法通过微信支付交联通固话费

回应称为“业务调整”

如今，不论是交水电费还是交通罚款，很多人都已经习惯了线上支付，而不是跑各个营业厅或办事处。但是，这一便民为主要目的的生活缴费，却有业务让人习惯后玩“失踪”。

日前，读者潘先生向北青报反映称，一直以来，他用微信支付中的“生活缴费”功能支付固话费。但是4月他刚想交费时，却发现这一功能中已经找不到“北京联通”交费按钮。

北青报记者查询了微信支付这一功能页面，发现确实如潘先生反映的那样，即使输入一个联通的固话号码，在下一级页面的“选择缴费单位”的选项中也仅有“北京市电信固话费”“北京市铁通固话费”两个选项。如果随意选择其中一家进行交费，则显示“没有这个电话号码”。记者又尝试提交该页面的“找不到缴费机构”以及交宽带费等选项，均无法完成固话交费的业务。

一些网友也反映微信支付中，确实出现了无法再为联通固话交费的情况，但是联通宽带费，还可以通过“生活缴费”相关业务界面转跳小程序的方式，继续在微信支付内交纳。

随后，北青报记者以消费者的身份分别向微信支付和北京联通进行咨询。双方均表示，确实从本月开始，通过微信支付“生活缴费”这一方式无法为联通固话交费。但是对于为何出现这种情况，双方也称是因为业务调整，更具体的原因，客服表示也并不清楚。对于该业务恢复的时间，对方表示也没有具体通知，建议用户可以时时关注。北京联通工作人员表示，如果到现场交费不方便，用户可以选择支付宝或者联通APP进行交费。

微信公众号还能充值

但无法显示话费金额

不过，潘先生也表示，他也试过其他方式。但是，此前微信支付的生活缴费中的最为便捷。在这一交费渠道，只需要一次输入，就能将号码固定在页面上，下次只需要点击一下号码，就能看到是否要交费。如果要交费，直接交的就是所需金额，而不是整数金额的充值。

事实上，如果只是通过便捷支付的话，目前微信上还可以以其他方式进行固话交费。北青报记者在尝试中也发现，在北京联通微信公众号内选择“业务·办理”后，选择“话费充值”，就能看到“固话/宽带”充值选项，可以在“其他金额”内填写具体的交费金额。

不过，以这种方式仅支持以数字8或6开头的北京联通固话号码，也无法显示号码需要交纳的话费金额。相比于潘先生更为熟悉的渠道，这一方式少了查询环节，无法通过一次操作就能完成查询、交费业务。

观点

固话边缘化后 企业应为有需要群体提供便捷服务

对于此次微信支付中突然“下线”联通固话交费的原因，目前暂不明确。不过，随着手机和移动网络的普及以及手机资费的下降，一直以来作为通话主力的固话正在被迅速边缘化，也是不争的事实。

北青报记者从北京市通信管理局了解到，2021年2月北京市固定电话用户达到479.8万户。互联网宽带接入用户(固定)达到758.1万户。也就是说，原本需要固话才能办理的宽带业务在“独立”出来后，用户数早已“反超”。更不用提高达3870.4万户的移动电话用户。

作为北京地区固话大户的联通，在财报中也不再为固话业务单独做“业务回顾”，只是在每月的业务数据公告中披露现存的数字。不仅如此，在北青报记者的探访中，北京联通客服电话的智能系统甚至无法“识别”到“固话业务”这一关键词的查询。而随后提供的业务选择中，也仅有宽带的相关业务。

分析人士称，作为基础通讯的一种方式，目前使用固话的除了企业外，更多的是老年人群体。对于这一群体来说，操作方式的简易便捷更为重要。而当这一群体已经习惯了信息化带来的便捷时，却因为服务商突然“下线”服务导致不便，让人非常不适。这种悄无声息的“下线”没有考虑到客户的感受和需要。企业应该负起社会责任，为有需要的群体提供便捷的服务。(记者 张鑫)