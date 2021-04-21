平谷设施桃采摘持续至5月中旬

随着室外桃花的竞相开放，平谷峪口镇设施大桃近期已进入了采收期。北京青年报记者昨日了解到，4月初平谷区已有设施桃陆续成熟“迎客”，设施桃采摘季将持续至5月中旬。

据介绍，平谷峪口镇共有35个大棚种植设施桃，占地35亩，主要集中分布在兴隆庄村，种植品种主要为蟠桃、油桃。为提高大桃质量，峪口镇在生产过程中积极引导果农施用有机肥，采用套袋、挂杀虫灯等生物、物理杀虫方式，保证生产环节的安全性，使果品达到绿色食品要求。“桃子个头大、香甜爽口，好吃得很，”峪口镇村民一边品尝一边说道。据悉，峪口镇设施桃将陆续成熟至5月中旬，预计产量约达3.5万公斤。

北青报记者了解到，今年平谷区的大桃种植用上了智能新技术，“天上飞着无人机，地面跑着智能车”，这是平谷区刘家店镇北店村10亩示范桃园里的景象，桃园果农忙着疏花，果园遥控喷药机无需驾驶，工作人员拿着遥控器就能操作车辆打药，与此同时天上飞的还有无人撒药机、天上地下相互配合，实现施肥打药全方位覆盖，这些由北京市农科院技术团队提供的新技术新设备，将为平谷大桃种植带来全新气象。（林艳）