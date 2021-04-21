三叉神经痛到怀疑人生 这样治疗可解除折磨

近日，一位50余岁、饱受眼和面部疼痛折磨的阿姨到广州市第一人民医院疼痛科求诊。患者诊断三叉神经痛已三年有多，射频术后复发半年多，一侧眼和面颊部电击样疼痛，有时毫无征兆地突然起病，洗脸、漱口、触摸甚至说话都能诱发剧痛。服用卡马西平能止痛，却又引起头晕脑涨、排尿困难等新的不适，无法继续工作，自诉幸福感很低。

接诊医生、广州市第一人民医院疼痛科阮祥才主任医师为患者做了全面检查之后认为，阿姨患有较为少见的三叉神经第一、二支联合病变，建议做三叉神经半月节微球囊压迫治疗。在全身麻醉后，穿刺针在数字减影血管造影技术引导下穿入卵圆孔，导入球囊，分两次往球囊内注入接近一毫升造影剂，起到压迫三叉神经半月节、去除疼痛的作用，然后在两分钟之内把注入的造影剂抽出，就结束了治疗，整个手术操作过程持续约15分钟，术后三分钟患者清醒，无明显不适，额面部疼痛完全消失，以前的止痛药也不用再吃了。

阮主任介绍，原发性三叉神经痛的病因仍不明确，经常引起患者顽固性额面部疼痛，需要使用特别的止痛药物缓解症状，治疗过程中容易出现多种神经、造血和肝肾损害等副作用，给患者及家属带来极大痛苦。微球囊压迫术采用物理方法适度挤压三叉神经半月节，选择性消融其内易损的感觉神经元，而不损伤运动神经元，从而起到阻滞神经、消除疼痛的作用。这是个穿刺治疗，相对于传统的开颅微血管减压手术，操作更为便捷、安全，不留刀口，在疗效-成本比方面很有优势，尤其适合治疗三叉神经第一支或第二支病变的疼痛。

针对三叉神经第三支病变的疼痛，阮主任指出，射频是另一种优势突出的穿刺治疗，因为射频针穿刺到三叉神经半月节的第三支所在部位，操作难度不高，治疗成本很低，疗效很确切。但是，射频治疗第一支或第二支病变的疼痛，却存在着术中体验很差的突出弊端，因为操作者需要在半月神经节内反复穿刺，再用电刺激诱导出患者对应神经支的疼痛，才能确定是否达到靶目标。射频消融三叉神经第一支的安全性也不高，会有角膜溃疡等并发症风险。

阮主任建议顽固的原发性三叉神经痛患者，可根据病变部位选择微创治疗，如果是第三支病变就优先考虑射频治疗，而第一支或第二支病变，则优选微球囊压迫治疗。