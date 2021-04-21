儿童气道被卡 如何抓住4分钟急救黄金期

苹果是一种常见的非常适合婴儿的辅食，但日前媒体报道了一则“8个月婴儿吃苹果被卡窒息身亡”的意外事件。还有一则被广为传播的视频则记录了另外一起事件：一个五六岁的女孩吃东西被噎住，旁边的爸爸立即采取急救措施，令女儿转危为安。

我们有必要再次说说气道异物的话题，提醒家长喂养孩子加倍小心的同时，普及正确的气道异物施救方法。

如何发现气道内有异物

坚果、果核、果冻、糖果、馒头、笔帽、玩具零件……容易被忽视的这些普通小东西可能会要命，特别是对于5岁以下的婴幼儿。而且，随着接诊病例的增加，医生发现可以侵入儿童气道的“异物名单”还在持续扩容——没有不可能的，只有想不到的。

气道异物，临床上一般是指喉、气管及支气管外入性异物。这属于一种儿科急症，严重时可危及儿童的生命。有调查显示，1岁以内的意外死亡病例中有40%是由气道异物所致。

现实生活中，可能三分之一的孩子都被食物不同程度“卡”到过。造成异物进入气道的主要原因有小儿臼齿未萌出，咀嚼功能差；喉头保护性反射功能不良；进食时哭、笑、打闹；将一些小玩具含于口中玩耍，当受到惊吓、哭闹或深吸气时误吸等。

如何发现孩子气道内有异物呢？当孩子吃了食物或者玩了小件物品后出现呛咳、憋气、面部青紫等情况时，就要高度警惕，仔细听听孩子的呼吸音是否变粗，有没有喘鸣。如无呼吸道感染而突然无故剧烈咳嗽，更要重视异物吸入的可能性。

气道异物也可能是一种“安静”的疾病。异物被吸入后,可能滞留于与异物大小及形状相应的气管或支气管内。此时患儿可能不会出现症状，或仅是轻度咳嗽、呼吸困难，容易被家长忽视，因此在临床上又被称为“无症状的安静期”。时间长了，患儿可能出现持续的顽固性咳嗽、发热、脓痰等症状，引发慢性支气管炎、慢性肺炎、支气管扩张或肺脓肿等疾病，严重者还将并发气胸、纵隔气肿、心力衰竭等。所以，咳嗽、疑似肺炎等症状经过药物治疗仍不见好转的，也要高度怀疑气道异物的可能。

“海姆立克急救法”你真的会用吗

前文所说一个五六岁的小女孩吃糖果被噎住，旁边的爸爸立即采取急救措施，令女儿转危为安。这惊险的一幕被监控视频记录下来，几天前在网上流传，网友纷纷为这位爸爸点赞。

在感叹女孩幸运的同时，我也注意到男士的施救动作。男士最初拍孩子后背的动作，其实只适合婴儿。紧接着，他从后面抱住孩子用双臂向上不断冲击胸腹部的动作是有效的。但大家不要随意模仿，建议了解对于气道异物的正确施救过程。

气道异物造成的气道梗阻分为两种：一是不完全梗阻；二是完全梗阻。

当孩子无法正常发声，但可以“啊”“啊”喊叫时，是气道不完全梗阻，应首先鼓励孩子自行咳嗽排出异物。这时不要去拍打孩子的后背，以免打断其咳嗽的节奏。如果孩子无法通过咳嗽排出异物，且完全发不出声音，张着嘴，使劲抓自己的喉咙，就是气道已完全梗阻。此时，“4分钟”黄金急救时间要抓住，可立即采取“海姆立克急救法”。

“海姆立克急救法”就是针对气管完全梗阻导致窒息的一种急救方法，其原理是：利用冲击腹部-膈肌下软组织，产生向上的压力，压迫两肺下部残留的空气形成一股气流向上冲入气管，将堵住气管、喉部的食物硬块等异物驱除，使人获救。如果错过了这几分钟的最佳急救时间，孩子可能因为缺血、缺氧导致不可逆的脑部坏死，就算最后抢救过来也会留下严重的并发症。

“海姆立克急救法”的具体操作方法如下：

急救不能站立的婴幼儿

救护人坐着或者跪在地上，用一只手的两个手指夹住孩子的颧骨（起到固定头部的作用），让孩子头冲下45度趴在救护人的前臂上，再用另一只手掌的掌根大力拍打孩子两个肩胛骨连线的中点处5次。然后，将孩子翻过来躺到救护人另一侧手臂上，以便检查异物有无排出。如没有排出，再用两个手指按压孩子两个乳头连线中点处5次。如果异物还是没有排出，重复以上动作。

急救可以站立的儿童

救护人单膝跪地或蹲或站在儿童身后，手臂伸出搂住孩子，右手握拳顶住其肚脐上方两指处，左手包住右拳，向后上方冲击，直至异物排出。对于成人，急救方法大致相同。

不得不说，“海姆立克急救法”虽有成效，但也可能产生合并症，如腹部或胸腔内脏的破裂或撕裂等。若救护人的手法不熟练、操作过于紧张、小儿不配合，则可能效果不好。

另外，家长千万不要将手伸入孩子嘴中抠取异物，这样做可能将异物推至声门下或者更深的位置，人为导致完全性的气道梗阻，甚至死亡。其实不仅是孩子，成年人和老年人因气道异物发生意外的情况也不少见，希望大家给予充分重视，并尽可能掌握更多的急救知识。

（作者：北京大学第一医院密云医院急诊科医师）