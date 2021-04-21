首儿所通州院区本月底开建

康愈花园效果图

备受关注的首都儿科研究所通州院区将于本月底开工建设。首儿所通州院区建设项目位于通州区宋庄镇，是2021年北京市重点工程。“从医疗保障走向健康保障，这是我们对于新院区的定位之一。”首儿所党委书记刘中勋近日在接受本报记者采访时说，通州院区将不只是“看病的地方”，还将以儿童健康为中心，开展各项健康管理服务。

在通州院区北部，设置了康愈花园。乍看起来，这里是供孩子玩耍运动的开放场所，实际上康愈花园植入了最新的医疗理念和儿童医学研究成果。刘中勋说，康愈花园先期选取了孤独症作为主攻方向，“孩子荡秋千时可以测量握力和体重，戴上智能眼镜可以监测眼球转动次数，通过各种互动可判断是否有自闭倾向。”

户外有康愈花园，病区内则设置了围合式的开放空间，动物疗法、芳香疗法、漂浮疗法、情绪小屋等将被引入，中医的太极拳、五禽戏、八段锦等传统健身方式也将融入其中。“我们希望利用最新的数据收集系统，将开放空间打造成一个集儿童治疗、康复和研究于一体的综合场所，改变传统的诊疗方式。”刘中勋说。

作为一家新建的现代化医院，医院在优化就诊流程方面下足了功夫。为了让患儿少动或不动，新院区将采用多中心模式，设置儿童感染中心、儿童呼吸中心、儿童血液肿瘤中心、新生儿中心、神经中心和心脏中心六大中心，患儿等候咨询、就诊、小型检查和化验均在同一区域内完成，实现一站式就医。同时，智能化系统也将帮助患者更好地完成就医流程，来院前即可通过网络预约车位。针对儿童好动特点，利用5G技术，通州院区可为家长提供患儿院内定位防走丢服务。

结合儿童发热人群多、季节性强等特点，通州院区配备了具有平疫转换功能的感染性疾病楼。平时用于收治普通患儿，发生重大疫情时可快速改造成“三区两通道”的病房，满足疫情防控需要。“首儿所通州院区将利用地处城市副中心的地缘优势，带动京津冀地区的基层儿童医疗健康服务体系建设。”刘中勋介绍，医院将建立全新的儿童健康模式，为辖区内的每一位孩子建立健康档案，联合社区卫生服务中心定期给予健康指导，主动发现健康问题，让孩子不得病、少得病。