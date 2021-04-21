培训机构纷纷挤占公园开班

周六下午，海淀区长春健身园的下沉式小广场里，十几个小学生正在听着动感音乐，跟着教练一起跳绳。旁边篮球场地里，也有4名教练分别带着七八名孩子在练习拍球和投篮。整个区域基本都被培训班占据。

这种情况并不少见，如今很多公园，尤其是周边小区、学校比较多的社区公园，都已经成了培训机构、私教的免费训练场，有的公园里甚至挤进了五六个培训班。

现状

培训班“占坑”社区公园

长春健身园周边有中关村三小、万泉小学，附近有多个社区。公园里设计了绿道、篮球场、下沉广场，为附近居民提供了健身、休闲场所。但是每到下午四点之后，这里就是户外培训班的天下，篮球班、跳绳班、排球课、轮滑班、体能班，都挤进了这个小公园。

在下沉广场里教跳绳的邱教练是这里的“名师”，已经六十多岁的他自己研究出了一套体能教学方案，因为成果显著，受到了附近很多家长的追捧。他的课从周一排到周末，周一和周六每天教一个小时的跳绳，周日上午教一个多小时的轮滑。

邱教练说，他能提供的课程集中在体能训练，基本都是学校的必考项目，甚至是加分项目。“50米往返跑、跑步基本功训练、仰卧起坐、花样跳绳都可以开班，这个季节还可以开体操班，体能舞蹈基本功。冬天的时候，我还可以教孩子们滑冰、滑雪的技能。”

在这里上课的孩子有各个年龄段，上课人数没有上限，只要邱教练同意就可以。“有时候上课的孩子挺多的，老师有点儿顾不过来。”旁边一个家长也稍微有点儿意见，但还是给孩子报了一个学期的课程，按照邱教练的要求，每周至少要上两次课，“我看教练带出来的孩子，一分钟跳绳好多都能跳到将近两百，这可是能加分的。”

邱教练还只是带着孩子们在空场里活动，另外两个篮球培训班则直接占领了旁边的篮球场。长春健身园里有4个围起来的篮球场，免费对公众开放，但每天都会被篮球培训班占走至少两个。“每天中午前后我们就会提前来占场地，基本固定在这个篮球场，周一到周六，每天下午两个小时的课，周日上午也有课，您有兴趣可以随时过来。”其中一位带篮球的教练告诉记者。

“在这儿练一会儿，每天户外活动时间的指标就完成了，价格还低，比在场馆里好。”一位在场外观看的家长说，之前他们曾经报过篮球班，每天往返篮球场就得一个小时，听其他同学家长说起公园的训练班后，马上就转班过来，“反正我们也没想走专业的路子，就是锻炼身体。路上这一个小时也能户外了，有时候时间来不及，其他家长还能帮着一起带过来，多方便。”

无奈

居民教练互相抢“地盘”

但这种“方便、优惠”却是需要其他人付出代价的。家住长春健身园附近的张强，几乎每天傍晚都会背着篮球包和球友到这里锻炼。

早晨起不来，白天还得忙点其他事情，球友们就是傍晚这段时间比较适合打球，但经常要等一个小时左右才能进场地。“一半场地被培训班占着，还有一块我们一般让给附近其他带着小孩来玩的家长，最多就剩一块场地能周转一下，有时候培训班的孩子多了，教练还会把场地再占走一块。”

不光提前占场地，这些教练还会劝离非培训班的孩子。记者亲眼看到一位十岁左右的女孩抱着篮球，在父亲的带领下轻轻拉开了球场的门，试图进场练球。正在篮球架下的教练高声喊，“正上课呢！”女孩只好停下了脚步，当父亲的只好带着孩子转移到了空地上练对抗，“他们总是理直气壮地占着场地，真的挺气人。”

每个篮球场的入口处，都贴着公园的告示，“户外篮球场为公共活动场所，供群众无偿使用，球场内禁止一切以盈利为目的的有组织训练活动。”虽然告示中还明确通知，如有违反者，公园管理人员有权清理出场，但记者询问了坐在附近的保安，这名保安只发了一句牢骚“管不了啊”，就转身离开了。

因为场地有限，有时候两个培训班之间还会发生冲突。在黑塔公园的圆形广场内，正带着孩子上跳绳课的教练就遭到了后来的轮滑教练的驱逐，“我们一直在这儿上课”。跳绳教练只好带着孩子转移到了滑梯架边的长廊外，“我们有个地儿就能上，没必要跟他较真儿。”但是甩开的跳绳时不时对旁边奔跑的小朋友造成了威胁，带孩子滑滑梯的家长一边拉着孩子一边抱怨，“他们倒是挣着钱了，万一抽着我们怎么办。”

质疑

占用广场公园涉嫌违规

事实上，这种变公园为自家训练场的行为不仅占用了公共资源，严格上来说也是违规的。

“任何小区包括公园不能用来做经营项目，除非是由相关设计和规划部门变更设计和规划，改变小区和公园场地用途。”北京亿康律师事务所主任律师宋积虎说，在小区内部或者公园广场上授课其实是违规的，即便是由正规俱乐部的教练授课，也不符合规定。

宋积虎介绍，根据《北京市体育运动项目经营资质证书管理规定》的规定，从事体育运动项目经营活动的单位或者个人，在领取营业执照后30日内向体育行政管理部门申请办理体育运动项目经营资质证书，明确了“有符合经营项目要求的场地”“有符合技术标准的设施、器材”，同时经营者还必须对经营用体育场地、设施、器材定期检查，保证其符合体育运动项目要求。“由此可见，经营体育运动项目必须在其审批的场地进行，并且要定期检查场地确保其符合运动项目要求，公园内的广场显然不在此列。”

另外，各个公园的场地、设施不尽相同，缺乏安全性和规范性，容易引发安全事故。对于类似的情况，宋积虎律师提醒，如果教练的教授项目侵占公园的公共场地，公园管理方有权利制止。同时，按照目前的规定，市体育行政部门负责全市体育运动项目经营活动的管理和监督，工商行政管理、公安、税务、物价、卫生、技术监督等有关部门，按照各自职责做好体育运动项目经营活动的管理工作，“对违反本办法的单位和个人，由体育行政部门责令限期改正，如果未取得体育运动项目经营资质证书，将建议工商行政管理部门责令其办理注销登记或经营范围变更登记。”

行动

清退培训班还公园于民

人定湖公园也曾经被各种培训班“占坑”。这个公园被附近社区围在中间，周边有五路通小学、西师附小等4个小学，从去年年中开始，公园里但凡平整的地方都被培训班占去了。工作日每天下午四点左右、周末全天，各种体能班、篮球班、跳绳班扎堆在公园里的两个中心广场，甚至还有足球班。虽然教练只是在教孩子颠球，没有进行对抗练习，但是足球时不时会滚到公园道路上、草坪上，孩子们冲出来的时候，又不太注意避让老人，公园管理方多次劝导都没有起到效果。

公园管理方和附近居民都向德胜街道的工作人员反映。前几天，街道平安建设办、综合执法队还有德外派出所一起到人定湖公园进行了联合执法。执法人员告知培训班教练，“北京市公园管理条例禁止公园内摆摊设点”，共计清退4家个人培训班，对其签发告知。

“这一次我们只是进行了口头的劝导，也跟他们说明了有关法律规定，如果再犯，我们可能就会予以暂扣器械等处罚。”综合执法队队长程效辉告诉记者，这次执法之后，他们后来又到人定湖公园抽查过几次，目前还没有反弹。他们现在还在加印有关规定的宣传页，准备贴到辖区的所有公园和居民小区的宣传栏里，也会进行现场宣传，“我们在组织队员有针对性地学习一下有关法律规定，让执法更规范。”（记者 周明杰）