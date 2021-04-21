二孩时代，公共服务当更新理念

“我带着两个孩子坐地铁，却只能免一个孩子的票，我觉得不太合理。”近日，四川成都市民林女士在成都市网络理政平台上反映，自己带着6岁的双胞胎孩子在地铁站乘车时，被地铁工作人员告知一名家长只能带一名身高1.3米以下的小孩免费乘地铁，另一名小孩需要买票。“现在二孩家庭很多了，地铁的规定还是只有一个孩子能免票，这样的规定是不是有些滞后了？”

随着二孩时代的到来，很多爸爸妈妈有了新的困扰，比如进入景区、乘坐公共交通工具等，很多地方都规定“一个大人只能携带一个小孩，超过人数需购票”。这样一来，小孩一个免票一个不免票，总给人一种很奇怪的感觉。这种规定的合理性何在，值得打上一个问号。

《成都市城市轨道交通乘客守则》明确规定：“一名成年乘客可以免费携带一名身高1.3米以下的儿童乘车，携带超过一名的，应当按照超过人数购买成人全票。”由此可见，新闻中的林女士携带两名小孩，若严格按照相关规定，她的确需要给其中的一个孩子买票。但正如其所言，现在二孩家庭很多，为何规定还那么滞后，停留在一孩时代？的确，在二孩时代到来之后，与之配套的相关公共服务也应及时跟上，一孩时代的公共服务理念也应该更新到二孩时代。

而实际上，即使在一孩时代，一名乘客可免费带一名身高1.3米以下儿童的规定的合理性本就经不起推敲。对此，一些地方已经改进了这一规定。比如2019年颁行的《广州市城市轨道交通乘客守则》就规定：“一名成年乘客可免费带两名身高不超过1.3米或未达到法定应当入学年龄的儿童（凭有效身份证明）。”2020年年底正式实施的《南昌市轨道交通乘客守则》也作出相同规定。而在许多国家，从一视同仁的平等观念出发，景区、交通等公共产品的使用规则，除了要求监护人到场随行外，并无对其所监护的少年儿童的免费人数有所限制，且不是以身高为限制条件，而是以年龄确定界限，绝大多数服务场合也并不要求享用免费服务者出示年龄证明，而是全凭自觉。

在我国当下的现实语境下，在教育、医疗、出行等各个方面，两个孩子都应该享受一样的政策、福利与待遇，不应该被差别化对待，这应该成为政府部门提供公共服务的基本原则。因此，“带两个孩子坐地铁只免票一个”应该成为反思公共服务理念是否更新的契机。对二孩政策的公共配套服务，应该提升至二孩时代。公共服务水平的提升及到位，是人们敢生、想生的前提之一。（作者系媒体评论员）