智慧旅游开启“加速跑”（消费万花筒）

“关注‘凤阳旅游’微信公众号，不仅可以购买景区门票、办理景区年卡，还能在景区享受在线导览讲解服务，既方便又有新意。”近日，在安徽凤阳县钟楼景区，来自安徽蚌埠市的游客杨阳对智慧旅游新体验连连点赞。

杨阳说，几年前来凤阳旅游时，景区只有窗口售票，景区停车也是人工收费，无论在景区售票区还是停车场都常常见到游客排长队。今年再来，景区实现了网上订票、扫码入园，停车场也更加智慧：入口闸机上有一个显示屏，实时更新停车位剩余情况，出口升级为电子不停车通行系统，基本不用排队，游览畅通多了。

“智慧化的景区不仅更方便了，也更好玩了。”杨阳说，行走在凤阳的景区，可以随时连接景区提供的免费无线网络，享受在线导览服务。来小岗村之前，杨阳就带着上小学五年级的女儿在线浏览了“360度全景看小岗”的虚拟现实全景图，看了大包干纪念馆等景点的全貌。到小岗村实地参观时，见女儿对院子里展示的当年用过的农具很感兴趣，杨阳连接上景区无线网络、扫描二维码，就可以让孩子在手机里听到语音讲解。

“十四五”规划纲要提出，深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。当前，以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游迎来新的发展机遇，正开启“加速跑”。线上门票预约，扫码进景区参观，节省排队时间；景区智慧化管理，提升服务质量，丰富游览体验；景区拥抱新技术，云旅游、云演艺、云展览等新业态快速发展……中国旅游研究院近日在全国“互联网+旅游”发展论坛暨河南智慧旅游大会上发布的《全国“互联网+旅游”发展报告（2021）》显示，春节期间全国景区接待预约游客的比例高达60%，平时也达40%至50%，在线旅游消费总额已达万亿元级。

文化和旅游部相关负责人表示，各地积极探索智慧旅游公共服务平台模式，“一机游”“一码游”等在全国遍地开花，为游客提供多元化体验和服务，但仍不同程度存在“重建设、轻运营”“重面子、轻实效”等问题。为此，文化和旅游部将以提升便利度和改善服务体验为导向，着力厘清政府公共服务与市场旅游信息服务边界，提升平台服务效能，实现可持续运营与发展。同时，在为老年人等群体保留线下服务的基础上，优化平台使用体验。

文化和旅游部等十部门去年联合印发的《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》明确提出，到2022年，建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市；国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区基本实现智慧化转型升级。下一步，文化和旅游部、国家发展改革委将会同相关部门，加强跟踪分析和协调指导，协同深化“互联网+旅游”，加快推进智慧旅游发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 19 版）