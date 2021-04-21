老字号企业整体呈现良好发展势头（市场资讯）

本报电 商务部日前对1128家中华老字号企业经营情况的调查显示，84%的企业处于盈利状态。

商务部调查数据显示，年营业收入达5000万元以上的中华老字号企业占比接近50%。同时，中华老字号企业总体利润率达2.7%，半数企业利润率超6%。一大批老字号企业市场竞争力不断增强，品牌影响力明显提升，整体呈现良好发展势头。

老字号是民族品牌的集中代表和中华优秀传统文化的重要传承载体，目前广泛分布于食品餐饮、工艺美术、居民服务等20多个行业。

为充分发挥老字号全面促进消费、弘扬优秀传统文化的作用，更好满足人民日益增长的美好生活需要，商务部日前印发通知，部署2021年“老字号嘉年华”系列活动，围绕“国潮国货 品质生活”主题，重点打造消费促进和宣传推广两类活动。

据悉，活动将围绕“五一”、端午、七夕、中秋、国庆等节日，聚焦首届中国国际消费品博览会等重要展会，配合全国消费促进月等重点活动，实现商务主管部门、电商平台、主流媒体、专家学者、老字号企业五方联动，线上线下同步开展。

（文利民）

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 19 版）