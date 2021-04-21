让更多用户“省心卖、放心买”（消费视窗）

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二手商品消费是绿色、健康消费的重要表现形式，具有广阔的发展前景。相关部门、企业和消费者应共同努力，推动二手市场流通主体规范诚信经营，让更多用户实现“省心卖、放心买”。

发展前景十分广阔

市场规模超万亿元，二手手机、家电等最受欢迎

家住江西贵溪市花园街道和道华庭小区的陈颖是“90后”妈妈，她儿子已经3岁了，每到周末她都会花一些时间专门浏览二手交易平台，购买儿童用品。几天前她以210元的价格购买了一辆接近全新的儿童平衡车，与新品价格相比便宜了一半。同时，她还顺便把儿子已经用不上的餐凳挂在网上出售。

“带孩子要精打细算，买二手商品让我省了不少钱。”陈颖说，孩子在每个生长阶段需要不同的物品，比如温奶器、婴儿背带、学步车、玩具等，过了相应年龄就往往用不上了，扔掉很可惜，放在家里又占地方，挂在网上卖给有需要的家庭，能最大程度发挥这些东西的价值。

“一件新商品被初次消费后还具有一定的使用价值或者珍藏价值，这是二手交易存在的必要性。”浙江越秀外国语学院现代经济管理研究院首席专家洪涛认为，二手商品交易与绿色、健康的生产、流通、消费方式紧密相连，具有广阔的发展前景。

日前，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出，建立健全绿色低碳循环发展经济体系。这为二手商品交易提供了进一步规范化、规模化发展的契机。

从市场规模看，近年来我国二手闲置商品年交易额保持高速增长态势。根据艾媒咨询测算，2020年我国在线二手交易用户规模超过1.8亿人次。2018年我国二手闲置商品年交易额为7420亿元，2019年为9646亿元，2020年上升到12540亿元，其中2020年二手电商的交易规模达到3745.5亿元，同比增长44%。“90后”“00后”在闲置商品交易方面逐渐成为生力军。

中国社会科学院社会学研究所研究员朱迪认为，二手商品交易流行与人们消费观念的转变紧密联系，比如，不少消费者认为，购买二手母婴用品等特殊商品具有很高的性价比。

百度搜索大数据显示，近一年，全国搜索“二手”最多的省份前三位分别是广东、山东和江苏。从用户规模、交易增速看，二手商品消费有从一、二线城市向三、四、五线城市发展的趋势。闲鱼平台数据显示，一线城市有31%的“二手好物”流向四线城市；转转集团的数据显示，2018年该平台二手交易业务范围覆盖全国564个城市，2019年底增至2000多个县市，同比增长254.6%。

从消费品种看，近一年与“二手”关联最多的商品种类排行榜中，二手车、二手智能手机、二手家具、二手家用电器等占据前几名；此外，二手服装鞋帽、玩具、图书等也都是热门交易品类。消费周期短、换代频繁的商品，以及单价高、耐用性强的商品，二次流通价值往往较高。

线上线下快速融合

直播电商涉足二手商品，社区交易增进邻里和睦

随着市场规模快速增长，二手商品交易出现线上线下融合新趋势，从赶集、58同城，到闲鱼、转转，越来越多互联网企业布局二手市场，线上线下全渠道发力。

“市场业态百花齐放，有利于满足消费者多元的闲置商品交易需求。”转转集团首席执行官黄炜介绍，目前二手电商市场的占比大致在20%左右，传统线下市场仍占主导，但线上化率在不断提速，近一两年有望达到30%。

在吉林长春某手机城，二手手机交易规模逐年扩大，超过10%的数码店铺挂着快手主播标识，一家只有2.2万粉丝的快手小店，累积的二手数码产品销售额可超过100万元。

“消费者通过直播可以更直观地感受产品，还可以随时随地和主播互动。相比线下市场的一次性交易，直播电商的主播长期开播，更容易与消费者建立信任关系。”快手电商二手行业运营负责人邹继安说，快手二手电商从2020年12月底上线，短短3个月已吸引超过1000个专业主播入驻，订单数超过63万单。

去年，国家发改委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，鼓励企业开展以旧换新，合理引导消费预期。前不久，苏宁易购发布了升级版的以旧换新方案，从电脑只能换电脑、手机只能换手机，升级到手机可以换电脑、冰箱可以换洗衣机。此外，为了让消费者更方便换新，苏宁实现了送新换旧一步到位。

“如果按照一般的流程，得先找商家，把旧油烟机拆下来卖掉，才能买新的，很麻烦。在苏宁可以一站式搞定，不同品类的旧电器可以拿去置换，算下来，买新电器省了不少钱！”前不久，江西南昌市西湖区某银行职工万宇，带着家里老人到苏宁易购换购了一套油烟机，对换购流程很满意。

去年，位于广东珠海市高新区的格力海岸社区在家门口的滨海公园推出社区闲置商品交易市场——“海浪市场”。该市场通过微信群、微信小程序，从符合条件的业主中招募摊主，鼓励居民流转闲置物品、减少资源浪费。

通过小程序登记报名后，社区居民高哲和女儿豆豆成为“海浪市场”首批摊主。在他的摊位上，邻居李业耘以750元的价格买了一台九成新的蒸汽拖把，与新品售价相比便宜了近400元。高哲也在别的摊位上，用自己闲置的智能手表换取了两件精致的陶瓷工艺品。一天时间，高哲一家人就通过“海浪市场”入账1500元。

“目前，全国很多地区涌现出形态各异的社区二手交易平台。社区二手交易平台更容易让消费者打消顾虑，让买卖双方都感到轻松愉悦。在邻里社交场景中，大家可以通过以物换物、变现闲置物品的方式，体验生活乐趣、增进邻里和睦。”格力海岸社区运营负责人说。

推动行业规范经营

让更多便宜好用、货真价实的二手商品惠及商家和消费者

浙江杭州市某广告公司职工张柘喜欢滑滑板、跳街舞等。去年开始使用二手交易平台手机应用程序“95分”以来，他已经在该平台上买了三双球鞋。“在逛平台的时候一眼相中，没想到实物跟照片一模一样。”

“在购买闲置商品的过程中，商品真假、商品品质以及品质与价格是否匹配，是我挑选时最关注的三点。”张柘说，“95分”手机应用程序对商品成色定级比较合理、对二手球鞋进行专业洗护和深度清洁、设有专门的售后客服等特点，让他购买二手服装鞋帽时更放心。

“专业的闲置交易平台能够通过优质服务得到更多消费者的信任。”“95分”手机应用程序负责人田俊杰认为，消费者在选择闲置商品交易这种更为绿色环保的消费方式时，不仅注重商品的实用性，也十分在意是否获得了更好的消费体验。“我们希望通过提供线上闭环交易和线下严格质检鉴别，助力推动闲置商品交易市场发展。”

“同一手消费一样，在价格、质量、服务、售后等环节具有良好购物体验的二手市场流通主体更容易获得消费者青睐。”洪涛表示，尽管近年来二手交易获得较快发展，但由于一些流通主体良莠不齐、维权困难，让许多买家望而却步，需要走出一条高质量发展之路。

“信任是闲置商品交易中的关键因素，要利用大数据等提高二手交易的信任感。”闲鱼总经理靳科表示。

“实现线上与线下的有机融合，要解决流通阶段中回收触点分散、效率较低等问题。”黄炜说，日前转转集团旗下采货侠平台已经落户深圳福田区，目的就在于希望携手线下二手实体打造公共基础服务流通平台，推动二手商品行业流通、定级标准的建立。

专家表示，在国内，二手市场还是个快速成长的新事物。便宜好用、货真价实的二手商品，才能惠及商家和消费者。相关部门、企业和消费者应共同努力，推动二手市场流通主体规范诚信经营，让更多用户实现“省心卖、放心买”。

《 人民日报 》（ 2021年04月21日 19 版）