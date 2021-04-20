让保险回归保障本质——2021互联网保险创新发展论坛举行

“保险作为国家持续推进从保就医向保健康大方向过渡的重要手段之一，将随着健康中国战略的深入推进而迎来新的发展机遇。”“要注重解决健康保险产品类型及服务形式单一等现存问题，以科技创新满足消费者多元化需求。”“无论是商业健康险还是基本医疗保障，都要坚持以患者为中心，患者的‘获得感’永远是第一位的。”

4月19日，由轻松集团·轻松保严选主办、国家开放大学保险学院协办、人民网·人民健康支持的“2021互联网保险创新发展论坛”在京举行。与会嘉宾聚焦互联网保险创新与发展话题，共同探讨科技给保险行业带来的新变革与新机遇。

全国工商联原副主席程路作《互联网保险的监管与发展》主题分享。他表示，对于互联网保险的创新发展，要做到“慎思笃行，臻于至善”。“慎思笃行，是指这个产业的创业者和从业者，必须要敬畏监管、拥抱监管；臻于至善，是指互联网保险乃至整个大健康产业关系到民众的健康福祉、产业结构升级、技术进步与创新等多个方面，需坚守至善初心，方能长远发展。”

在《推进健康保险供给侧改革纵深发展 把握互联网保险创新发展战略机遇》主题演讲中，中国保险学会党委委员、副会长姚飞指出，目前我国健康保险需求不断释放，加上相关国家战略、监管政策的逐步明确和完善，互联网保险创新发展也将迎来新的战略机遇。

对于医疗健康保险如何实现线上化、数字化转型，姚飞提出需要关注六个问题：一是经营理念和发展方向的战略重塑，要求坚持保险回归保障本源，服务实体经济和社会发展；二是善用现代科技促进保险业创新发展；三是做好费率和成本控制，坚持可持续发展；四是重塑保险价值链，利用人工智能、大数据等互联网信息技术，提升保险服务效率和服务能力。

北京大学肿瘤医院医疗保险服务处处长冷家骅作《医疗保障新形势解析与探讨》主题演讲时表示，在推动建设多层次医疗保障体系中，需要从政策制度方面做好顶层设计和长远规划，基本医疗保险和商业健康险要加强协作互通。“如何让老百姓用可承受的保费获得可以预期的保障，是商业健康险产品设计必须考虑的问题，具体实现还有赖于各个试点地区的经验汇总及国家层面的指导干预。”

轻松集团创始人、董事长兼CEO杨胤作主题演讲。受访者供图

轻松集团创始人、董事长兼CEO杨胤表示：“轻松集团在多年的发展道路上，始终坚信能够用科技的力量帮助用户获得更加贴近需求的保障产品，对接到更加有效的健康服务及医疗保障资源。”杨胤介绍，通过科技投入与产品形态的不断创新，轻松集团开展了多种服务模式和产品保障方面的探索，满足用户多层次的产品服务需求。同时，充分发挥互联网平台作用，传播健康生活理念，普及健康保险知识。目前，轻松集团已经获得3000多万家庭的信赖。

嘉宾在圆桌论坛环节探讨分享。受访者供图

在圆桌论坛环节，轻松集团战略委员会保险主席张科，泰康在线财产保险股份有限公司副总裁丁峻峰，众惠财产相互保险社副总经理俞伟，华泰保险电商业务部总经理伍岩围绕“构建健康保险新生态，互联网健康险的创新与发展”展开主题探讨，从推动多层次医疗保障体系建设、互联网保险规范发展、互联网健康险产品创新等多个方面提出各自的意见和建议。

此外，在本次论坛上，轻松集团·轻松保严选联合中国平安、中国人寿、泰康在线等十余家保险公司，共同发起以“四合四严”为准则的互联网保险严选倡议，分别从公司经营、产品宣传、服务理赔等多方面，规范互联网保险业务行为。