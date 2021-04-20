中国坚果籽类种业与加工产业创新发展大会成功举办

近日，根据我国坚果籽类种业和加工产业发展的需求，把控产业源头及全产业种子的安全性和可控性，中国食品工业协会坚果炒货专业委员会首次倡导并主办“2021年第一届中国坚果籽类种业与加工产业创新发展大会——把控源头，保障全民大健康”会议。

希望通过此会议整合全国乃至全球坚果籽类，贸、种、产、学、研、政多方优质资源，构建中国坚果籽类种业、加工创新发展的长效机制，为中国坚果籽类种业与加工产业创新发展提供优质、原创、安全、种子与育种可控性开创良好的创新条件与发展环境。

会议回顾了我国坚果籽类优育优种现状，并指出我国目前存在对进口坚果原料依赖严重；自有原料品类种子退化以及对土地保护不足，导致坚果籽类亩产量和种质退化，制约了坚果籽类作物生产潜力的发展以及科技投入不足、人才匮乏等问题。结合以上问题，会议提供了解决建议：国家出台针对坚果籽类种子培育系列扶持政策和优惠举措，让中国成为坚果籽类种植、生产、消费并重的强国。行业协会加强协调工作，建议协会建立贸工农、产学研政一体的长效架构，与中央各部门、各级地方政府及科研机构的信息对接、交流，反应企业心声，争取更多支持项目真正落到实处。建议行业龙头企业对种子研究育种工作做好引领和示范工作，与大专院校以及相关科研机构加强联合，培育出适合行业发展的种子品种。全行业要有团结协作精神，心往一处想，劲往一处使，开创坚果籽类种子的培育工作新局面。