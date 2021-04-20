直播预告：让脑肿瘤不恼人 专家讲解如何预防疾病的发生

2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端开展2021年全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

4月20日16:00-17:00，人民网·人民健康《健康大讲堂》栏目邀请到清华大学附属北京清华长庚医院副院长王劲、清华大学附属北京清华长庚医院神经外科主任医师郭毅进行视频直播，欢迎届时收看。

专家简介

王劲，清华大学附属北京清华长庚医院副院长。清华大学教授，清华大学临床神经科学研究院副院长，美国华盛顿大学附设医院神经外科医师、华盛顿大学医学院副教授，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科特聘海外专家，世界华人神经外科协会副主席，国家卫生计生委能力建设和继续教育神经外科专家委员会脊柱脊髓疾病学组组长。

郭毅，清华大学附属北京清华长庚医院神经外科主任医师。Asian Journal of Neurosurgery审稿人；亚洲神经外科医师协会（ACNS）终身会员。

擅长治疗各种颅脑疾病，专注于各种出血性和缺血性脑血管病、颅脑外伤、脑肿瘤的诊治，尤其擅长颅内动脉瘤、脑血管畸形、脑出血、颈动脉狭窄、烟雾病的显微外科手术和微创手术治疗、常见颅内肿瘤的精准显微外科手术以及各类复杂颅脑创伤的救治。

如何收看直播：

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