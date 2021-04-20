杨铮：要以养老需求为出发点 促进探索医养康养结合

4月18日，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕。中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）党委书记杨铮受邀出席“迎接老龄化社会—老年社会管理”分论坛，并就当前养老困境与解决方案发表意见。

杨铮表示，应对老龄化，需要各方群策群力，献智献力。保险企业要发挥商业保险对国家社会保障体系的重要补充作用，弥补国家巨大的养老资源缺口，从供给侧、支付端整合养老服务产业链，催生和繁荣养老生态。

在杨铮看来，老龄化程度的不断加剧，在给我国经济、社会的发展带来巨大挑战的同时，也促进养老金融产品、老龄用品、养老服务等需求不断升级，为经济、社会的发展带来了新的增长点。在国家养老服务政策的推动下，养老服务行业将加速发展，迎来黄金增长期。作为“社会的稳定器”，保险业的底色是爱与责任，面对人民日益增长的养老需求，保险业加速深化落实国家关于推进医养结合的相关政策举措，积极参与养老保障三支柱体系建设，稳步推进长期护理保险制度试点，促进医养康养相结合。

杨铮还表示，平安人寿应充分抓住老龄化发展机遇，以满足人民群众日益增长的养老需求为出发点，努力探索医养康养结合的创新发展之路。