海南省将新生儿先天性心脏病筛查与诊治项目列入为民办实事事项

为促进儿童健康、防治出生缺陷、增强人民群众获得感，根据《中共海南省委办公厅?海南省人民政府办公厅关于印发<省委、省政府2021年为民办实事事项>的通知》，海南省将新生儿先天性心脏病筛查与诊治项目列入2021年为民办实事事项。

据了解，具体事项包括三点：一是做到“应筛尽筛”，各级助产机构筛查率达95%以上。即按照“应筛尽筛”原则，以市县为单位、实际活产为基数，各级助产机构筛查率达95%以上；以市县为单位，筛查阳性新生儿心脏超声检查率达90%以上；对患儿手术治疗费用在医保之外给予补助；为筛查机构、诊断机构配备必要设备。

二是对出生后6至72小时内的新生儿进行先天性心脏病筛查。筛查机构负责告知监护人有关新生儿先天性心脏病筛查内容，发放《海南省新生儿先天性心脏病筛查家长告知书》和《海南省新生儿先天性心脏病筛查知情同意书》，在获得监护人知情同意后，通过心脏听诊和经皮脉搏血氧饱和度测定，对出生后6至72小时内的新生儿进行先天性心脏病筛查。凡接受告知者均将其所生新生儿信息记录在《海南省新生儿先天性心脏病筛查告知登记本》，将新生儿筛查结果记录在其《海南省0-6岁儿童健康管理手册》备注栏，同时将相关信息录入在新生儿先天性心脏病筛查管理信息平台。

对筛查出的阳性者，及时通知监护人，发放《海南省新生儿先天性心脏病筛查诊断与评估转诊单》，告知7天内凭转诊单到开展先天性心脏病诊断的医疗保健机构进一步明确诊断。

三是开通诊断便捷通道 手术最高补助每人2.5万元。诊断机构负责开通新生儿先天性心脏病诊断便捷通道，专人负责安排接诊事宜，对筛查阳性患儿进行超声心动图诊断，出具《超声心动图诊断报告单》，并由门诊儿科医生/心脏专科医生解释诊断结果，同时由专人将相关信息录入在新生儿先天性心脏病筛查管理信息平台，诊断阳性者转诊至新生儿先天性心脏病治疗机构。

治疗机构负责开通新生儿先天性心脏病治疗便捷通道，专人负责安排接诊事宜，为确诊患儿治疗，或提出可行的指导建议，并由专人将相关信息录入在新生儿先天性心脏病筛查管理信息平台。对在海南省妇女儿童医学中心、三亚市妇幼保健院接受手术治疗的先心病患儿(我省常住0-36月龄)，其治疗费用在医保之外给予补助，补助标准最高2.5万元/人(自付小于2.5万元的，按实际支出补助);未参加我省城乡居民医疗保险的，最高补助每人2.5万元。