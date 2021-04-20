“飞雪”预警 教你连躲带防攻略

四月“飞雪”如约而至。根据北京气象局与园林局联合发布的《2021年北京杨柳飞絮始期预报》，北京飞絮期一般从4月上旬持续至5月下旬，持续50天左右。

杨花不是花，柳絮亦非絮，它们是杨柳的蒴果开裂后释放出来的种子以及种子上的附属毛(絮状物)所组成的混合体，杨柳飞絮实则是杨柳母树利用风进行种子传播的过程。四月“飞雪”的实际情况可没有它的名字那么浪漫。恼人的飞絮几乎“无孔不入”，给人们带来了很大的麻烦。

北京市疾控中心环境卫生所的专家介绍，飞絮可引起部分敏感人群过敏，飞絮被吸入鼻腔后，会引起强烈的刺激、流涕、咳嗽和哮喘等反应，皮肤上也会出现过敏性反应，如皮肤瘙痒、眼结膜发红等，不仅鼻涕眼泪一把抓，严重的还会引起上呼吸道感染和呼吸困难。

如何对抗飞絮侵扰？疾控专家给出了连躲带防的组合策略。

好汉不吃眼前亏，惹不起咱就躲。和其他过敏一样，敏感人群最好脱离过敏原，白天尽可能待在室内。飞絮会持续半个月到一个月，一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出，即便要做户外活动，也要在杨柳絮比较少的时候，比如早晨、夜晚和降雨后会大幅度缓解。

此外，室内通风要关好纱窗，注意室内卫生，湿式清扫，必要时开启空气净化器。

总不能老不出门吧？躲不了咱就防。

防絮入鼻：飞絮细小，易被吸入鼻腔，之后的事你懂的，鼻塞、流鼻涕、打喷嚏接踵而来，严重的甚至引发呼吸困难、上呼吸道感染症状。

敏感人群要像防霾一样防絮，口罩使用时应遵照其使用说明佩戴，佩戴时必须完全罩住鼻、口及下巴，保持口罩与面部紧密贴合，密闭性越好防护效果越佳。

防絮入眼：飞絮入眼，很难清除，会导致敏感人群眼睛红肿、流泪，上面携带的大量灰尘和细菌也会入眼引发炎症。

外出时佩戴纱巾、护目镜、眼镜等，尤其是骑行外出的人，增加了飞絮迎面入眼的机会，一定要做好眼睛的防护。

包裹自己：皮肤易过敏的人群，尽量避免皮肤接触飞絮，否则皮肤瘙痒难忍，甚至红肿发炎。外出要“包裹”自己，戴帽子，穿长衣长裤，尽量避免皮肤与飞絮直接接触。

皮肤沾上飞絮后，要及时清除，最好用温水清洗，有助预防过敏或减轻过敏症状。

注意！当皮肤出现过敏症状时千万不要抓挠，轻轻拍打、冷敷、涂止痒药可减轻症状。

及时清洁，注意安全。一方面， 外出后返回应先洗手，同时清洗鼻腔和面部，及时清扫外衣上的飞絮。另一方面， 杨柳飞絮高发期要及时清理或喷水湿化室内飞絮，尤其是附着在电暖器等加热电器表面以及家具和地板表面的飞絮。室内可使用吸尘器及时清理。

同时，别忘了定期打扫汽车内部，及时清理飞絮和灰尘。且一定要注意消防安全，千万别乱扔烟头，也别用打火机等明火去引燃飞絮，否则极易引发火灾。

市疾控中心环境卫生所的专家给您提个醒，如果出现呼吸困难、上呼吸道感染，眼睛红肿感染，皮肤斑、丘疹等症状，应及时去医院就诊。特别严重的情况下应考虑到医院进行脱敏治疗。

此外，敏感人群可登录中国气象网网站或气象北京微信查询杨柳飞絮预报，提前做好防护。（李洁）