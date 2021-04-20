世上真有忘忧草 或许还是你的“菜”

近日，一部电视剧《山河令》火爆网络。全剧从两位主人公的视角出发，为我们描绘了一个纷繁复杂的武侠世界。而其中出现的两种“神药”——“醉生梦死”和“孟婆汤”，更是成为推动剧情发展的关键。

剧中台词：“醉生梦死”是一种以“忘忧草”为原料制成的奇药，人只要服下少许，便会昏睡六七天，且美梦沉酣。而“孟婆汤”，同样是以“忘忧草”为原料，配上七种毒虫制成，能让人忘却最为执迷之事。

可以看出，这两种“神药”同源异效，都是由“忘忧草”制成。那么，世上真的有“忘忧草”吗？答案是“有的”！三国时期著名文学家嵇康在他所著的《养生论》一文中，曾提到“合欢蠲忿，萱草忘忧”。

所以，“忘忧草”其实就是萱草。萱草，味甘，性凉，在中药学中，它指代的不仅仅是一种植物，而是包含了百合科萱草属中的萱草和北黄花菜。它的花、叶、根、茎均可入药，具有清热利尿、凉血止血的功效。

《本草从新》中说，萱草可以去烦热，利湿热，因此在临床上，经常应用萱草来治疗一些热性疾病，如腮腺炎、膀胱炎、黄疸等。而在众多类型的黄疸中，萱草最擅长治疗因酒食不节而引起的“酒疸”，《本草拾遗》中就记载了“主酒疸黄色通身者，捣绞汁服”的用法。

不仅如此，萱草还可以治疗多种血热出血，如尿血、便血、衄血，《本草纲目》《本草蒙筌》《得配本草》等多本中医典籍中，均有取萱草根捣碎掺姜汁口服以治疗大热衄血的记载。除此之外，萱草对于小便赤涩不通、砂淋、水肿等多种不适症状都能起到良好疗效。而使用萱草鲜品外敷，还可以治疗乳腺炎。

那么，萱草到底能不能使人忘却烦恼，酣然入睡呢？查阅中医药古籍不难发现，大多都有萱草能“安五脏，令人欢乐忘忧，轻身明目”的记载。而现代药理研究也证实了萱草花不仅可以镇静，还能提高睡眠质量，更可以通过提高脑内多种激素的水平起到抗抑郁的作用，且副作用相对较少。

这样看来，“忘忧草”确实有些“忘忧”的作用，电视剧中的设定也不完全是空穴来风，只是现实中萱草的功效没有那么夸张罢了。

需要强调的是，有些种类的萱草具有毒性，服用过量可致瞳孔扩大，呼吸抑制，甚至失明和死亡，因此必须加以谨慎，在医师指导下应用，以免发生事故。我们在观看艺术作品时，应该以现实为依据，保持清醒的头脑。希望此刻阅读文章的你，能对“忘忧草”有科学的认知，做到不盲从、不迷信，最重要的是辨证论治、遵循医嘱。

【萱草花粥】

上面我们提到，中药学中的萱草其中一种为北黄花菜，它的花就是我们餐桌上常见的美味食材——“黄花菜”。下面就为大家推荐一款与萱草花相关的药膳。

材料:用鲜萱草花10朵，糯米100克，猪瘦肉末50克，水发木耳50克，食盐10克，香油25克，味精少许，清水1500毫升。

做法:先把萱草花洗净，用沸水略烫，木耳择洗净切丝。然后把糯米淘洗净放锅内，加清水熬煮，待米粒开花时，加入萱草花、猪肉末、木耳丝、食盐、味精、香油，继续熬至粥浓稠即成。

功效:对食欲不振、营养不良者有明显功效。