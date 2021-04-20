节假日酒店大幅涨价需综合应对

同程旅行近日发布的《2021年“五一”假期居民出行预测报告》显示，涨价是今年“五一”长假旅行消费最突出的特征之一。秦皇岛、珠海、青岛、汕头、扬州、上海、广州、厦门、嘉兴、三亚是目前为止酒店价格同比涨幅最高的10个旅游城市。其中，排名第一的秦皇岛同比涨幅达到222.2%。（4月19日《工人日报》）

随着防疫形势稳定和疫苗接种率提高，国内旅游业回暖，即将到来的“五一”假期有望成为“史上最热黄金周”。游客的出游热情高涨，直接带动酒店价格水涨船高。从同程旅行发布的这份预报来看，各地酒店“涨”声一片，最高的秦皇岛上涨两倍多。

近年来，“每逢佳节必涨价”成为许多酒店的保留节目。据报道，在疫情之前的2019年十一黄金周，全国酒店普遍涨价至少2倍，最多涨价达14倍之多。酒店业服务业实行市场调节价，经营者有自主定价的权利。从经济学讲，商品价格除了取决于成本因素外，还受供求关系影响，供大于求，价格下跌；供不应求，价格上涨。节假日期间，公众扎堆出行，热门城市和景区酒店爆满，一房难求，这无疑给了经营者涨价的底气。

对此，一些消费者在表示理解的同时，也提出了质疑：有的酒店动辄涨价几倍、十几倍，是不是有些太“任性”了？有些酒店一味跟风涨价，设施服务和价格完全不匹配，明明就是普通的快捷酒店，却赶上五星级酒店的房价，给人一种“趁节打劫”的感觉。

从公平交易的角度来看，节假日酒店价格可以上涨，但也应该在合理范围内，不应漫天要价，大涨乱涨。否则，不仅直接加重了游客的经济负担，而且容易损害城市的外部形象，不利于当地旅游业的长远发展。对此，有关部门应引起重视，综合施策，有效化解。

首先，适时价格干预。《价格法》在赋予经营者自主制定属于市场调节的价格同时，规定“与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格”，政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价。比如，从2011年起，海南明确规定旅游饭店客房价格主要实行市场调节价。主要节假日、重大活动期间可以实行政府指导价。又如，近年来每逢洛阳牡丹文化节，河南洛阳就对城市区客房价格实行价格指导，以控制涨幅。这种做法值得其他地方借鉴，对于节假日酒店大幅涨价，适时实行价格指导。

其次，加强执法监督。节假日期间是哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等价格违法行为高发时段，有关部门应加大监管力度，开展节假日价格专项执法检查，对于不按规定明码标价、预订成功后酒店单方面毁约、平台滥用大数据杀熟等现象依法查处，以儆效尤。

此外，落实带薪休假。归根结底，节假日酒店大幅涨价，源于公众“井喷式出游”，这也从侧面折射出带薪休假落实不力的尴尬。去年8月，人社部在答复全国人大代表建议时表示，将落实带薪年休假制度作为劳动保障监察的重点内容，依法监督检查用人单位贯彻执行带薪年休假制度情况。

从长远来看，只有带薪休假全面落地，公众自主错峰出游，才能化解市场结构性供需矛盾，为酒店任性涨价釜底抽薪。（张涛）