国办通报石家庄邯郸等地疫苗接种违规收费问题：费用已全部退还

中国政府网截图

人民网北京4月20日电 （张文婷）近日，石家庄邯郸辛集等地部分群众通过国务院“互联网+督查”平台反映，他们在当地接种新冠病毒疫苗时，被收取接种费用，该做法明显不符合国务院联防联控机制新闻发布会宣布的“新冠疫苗全民免费提供”政策。国办督查室对群众留言初步核实后，及时转河北省政府核查办理。

河北省政府接到国办督查室转送的问题线索后，立即组织核查办理，根据群众反映的问题线索进行核查排查。经查，群众反映问题属实。一是石家庄市藁城区疫苗接种机构违规向199名群众收取8.75万元新冠病毒疫苗接种费用。二是邯郸经济技术开发区医院在2021年1月9日河北省出台《关于进一步做好全省重点人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》后，仍按疫苗费200元/人、接种服务费25元/人的标准，违规向群众收取新冠病毒疫苗第二剂次接种费用。邯郸市在开展全市排查时发现，共有6个县（市、区）存在违规收取疫苗费、接种服务费问题，共涉及新冠病毒疫苗5108剂次、收费114.93万元。三是辛集市生态环境局2021年1月18日—19日分两批组织12名一线疫情防控人员到该市中医院接种第一剂新冠病毒疫苗，并由接种人员个人负担200元接种费用。

经督促，有关地方和部门立行立改，目前已将相关费用全部退还。河北省政府表示，下一步将严格落实现阶段新冠病毒疫苗居民免费接种政策，疫苗及接种服务费用由医保基金负担，个人不负担。同时将加大监督力度，防止接种新冠病毒疫苗收取个人费用的现象再次发生。