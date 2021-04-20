“街南绿树春饶絮，雪满游春路。”春天多柳絮，柳絮像雪一样飘满游春的道路。这样的意境虽美，但漫天飞舞的杨柳絮却给大家带来了诸多不便，对于过敏者来说更是苦不堪言，皮肤瘙痒、眼结膜炎等症状高发。不只是杨柳絮让人“瑟瑟发抖”，春季的气候多变、空气干燥，空气中各种微生物病原体、花粉、尘埃增多，导致春季成了皮肤病的高发季节。

中日友好医院皮肤病与性病科医师薛珂告诉中青报·中青网记者，春天一到，各级医院皮肤科的患者都会明显增多。“年轻人在春季较易出现脂溢性皮炎，如脂溢性脱发、毛囊炎等，过敏类皮肤病如荨麻疹、湿疹等患者也会增多。对于小朋友而言，皮脂腺分泌与代谢不旺盛，皮肤娇嫩，更容易出现皮肤问题。比较常见的有干燥皲裂，湿疹、真菌感染等。”

过敏是怎么发生的？应如何避免呢？

薛珂介绍，目前的研究表明，过敏与年龄等因素没有太大的关系，与年轻人的熬夜、不规律生活等不良习惯没有直接关系，而与个人身体差异性有关。简单来说，是否容易过敏是由基因决定的。

皮肤过敏的表现多种多样，通常为红斑、丘疹、风团，严重时可出现呼吸困难、休克。因此，薛珂提醒大家，出现过敏时一定要予以重视。

有网友分享自己经常出现反复过敏症状，四肢出现红斑，脸上有圆形斑并且脱皮，偶有刺痛感。每次检查发现过敏的原因都不一样，有时是涂抹化妆品不当、有时是接触了花粉、有时是吃了某种食物。

如果有类似反复过敏的情况，薛珂建议患者可以进行皮肤科斑贴实验，筛查过敏原。“之所以会反复过敏，是因为反复接触了过敏原。弄清楚了过敏物质后，避免接触这些物质就可以了。”

“引起皮肤过敏的主要原因是外源性物质引起的超敏反应。”薛珂举例介绍，比较常见的有尘埃、螨虫、花粉、柳絮、宠物毛，以及容易引起过敏的食物，如海鲜、芳香类水果（芒果、菠萝）。

“如果出现皮肤过敏，可以经验性地服用抗组胺类药物（如氯雷他定片等），如不能缓解，最好到医院就医，医生会综合考虑制定用药方案。找到引起过敏的原因后，也不能大意。要停用引起过敏的化妆品、食物，避免接触引起过敏的物品。如果皮肤有水肿、渗出，可以用常温水打湿毛巾，一天两次进行湿敷。过敏后通常会出现瘙痒，如果搔抓引起了皮肤破损，要应用外用抗生素预防感染，同时尽早就医。”薛珂说。

“春季做好皮肤的护理，加强保湿，维护好皮肤的屏障功能，将会减少过敏的发生。”薛珂说。