急需移植的器官辗转桂粤3市 客机直升机联动完成生命接力

7时30分左右，携带肺源的医生抵达南宁吴圩机场；

7时45分，医生登机；

8时9分，飞机起飞，签派员向空管申请航班直飞深圳；

9时7分，CZ3273航班飞抵深圳；

9时23分，直升机起飞前往珠海；

9时47分，直升机到达中山大学附属第五医院。

4月17日，一场生命接力在空中上演。病人急需移植的肺源跨越两省（区）三市，首先由南航CZ3273航班从广西南宁运抵深圳，再由南航通航直升机接驳转运至珠海中山五院。从医生登机到肺源抵达中山五院，全程仅用时122分钟。

16日，南航接到运输任务，珠海一名病人情况危急，急需进行肺移植挽救生命，但南宁-珠海两地间没有时间合适的航班。南航最终制定了医生携带肺源搭乘CZ3273航班先抵达深圳、再在深圳搭乘南航直升机中转珠海的方案。

时间就是生命！想要提升移植手术的成功率，就需要尽可能地缩短肺源运输时间。为此，南航深圳分公司紧急召集各空、地保障部门开展商议，梳理保障流程、制订紧急预案，并向空管、机场等单位进行了信息通报，请求予以协助。

“接到此项紧急任务后，我们当天晚上9时专门召开布置会议，从飞行路线、停机位和保障流程，制订包括第二日万一因雷雨天气的应急处置预案，一定保障此项活体运输任务的圆满完成。”南航当天带班主任说。

“大家都在努力，让肺源运输时间尽量少一点、让手术成功的机会尽量多一点。”在保障现场的一名南航员工说。

直升机到达中山五院后，等待在机坪上的医护人员与随机医护人员，立刻将装着器官的冷藏箱，通过绿色通道直接送达手术室，医生团队马上进行肺移植手术。14时左右，手术结束，肺移植成功！

记者了解到，在深圳到珠海间利用直升机进行器官转运，比使用其他交通工具减少了两个多小时，从而提高了器官成活率和移植的成功率，对手术成功具有重大意义。（记者唐珩）