美股A股港股皆爱“生物医药”

越来越多新特药实现商业化落地渠道终端

今年一季度，美股资本市场共有41起生物医药领域的IPO事件，占全部IPO数量的28.27%，而今年一季度生物医药企业IPO的数量超过了历史最高峰2014年一季度（33家）。广州日报全媒体记者留意到，港股生物医药板块4月19日出现异动拉升，A股生物医药板块也一片飘红。

业界看来，随着港股、A股生物医药板块年报和季报业绩陆续披露，行业基本面向好的趋势也逐渐得到了验证，新冠肺炎疫情也可能推动生物医药行业提速发展。

文/图 广州日报全媒体记者涂端玉

美股：生物医药IPO扎堆 中概股身影现身其中

今年一季度，美国生物医药板块从最高点已经回撤了27.74%，但市场的下跌并未影响到生物医药IPO的热情：一季度，美股资本市场共有41起生物医药领域的IPO事件，占全部IPO数量的28.27%，如果去除SPAC公司，这一比例将升至35.96%，今年一季度生物医药企业IPO的数量超过了历史最高峰的2014年第一季度（33家）。从生物医药企业上市的月份来看，1月上市的企业有2家，2月上市的企业有20家，3月上市的企业有17家，除1月数量较往年偏少之外，其他月份分布较为正常。

据了解，中概股也在陆续登陆美股市场。受到百济神州、再鼎医药、天境生物等中概医药股在二级市场良好表现影响，越来越多创新药企开始赴美上市。一季度在美股上市的医药中概股就有3家：天演药业、亘喜生物和康乃德生物。

港股：生物医药板块拉升 3家药企转为盈利

在港股市场上，4月19日康希诺生物涨逾7%，药明生物、再鼎医药涨逾3%，中国生物制药等也都纷纷跟涨。实际上，自从2018年港交所引入上市规则第18A章，港股市场向未盈利的生物科技公司敞开大门之后，迄今已有26家未盈利生物医药企业依据该规章在港股上市，其中3家企业已经摘下股份中的标记“B”，而从近期财报来看，其中不少都表现上佳。

记者梳理发现，这3家已盈利生物医药企业包括百济神州、信达生物以及君实生物。2019年7月10日，百济神州股份中的标记“B”删除。去年，百济神州全年营收均来自产品收入，共计3.0887亿美元，相较于2019年同期增长了39％；2020年，信达生物标记“B”从股份名称中摘除，全年实现38.4亿元人民币的总营收，同比增长266.9%；2020年7月10日，君实生物宣布股份名称将不再加上标记“B”。去年其总营收约为15.95亿元人民币，同比增长105%。

同时，记者留意到：23家未盈利生物医药企业包括歌礼制药、康希诺生物、诺诚健华、中国抗体、嘉和生物、欧康维视生物、云顶新耀、药明巨诺等。

A股：多只个股大涨 行业业绩报喜

4月19日，A股生物医药板块飘红，板块涨幅为0.68%，上涨91家，下跌45家，其中凯因科技涨停，长春高新、智飞生物、复星医药、博腾股份、沃森生物、ST冠福以及药石科技涨幅均超过5%。同花顺数据显示，目前已有上百家上市药企发布了2020年年报，其中归母净利润实现正增长的占比达到七成。从今年一季报情况看，披露一季度业绩情况的药企也多数实现了净利润正增长。

值得关注的是，近期险资对医药股关注度有所提升。数据显示，3月以来，已有数十家A股上市药企获保险机构调研，迈瑞医疗、一心堂、药石科技、海尔生物、长春高新、贝达药业、新产业、爱博医疗、云南白药等公司受到了10家以上保险机构关注。而今年前两个月，仅有26家上市药企被险资调研。

观察人士认为，医药生物板块长期投资逻辑明显，行业中白马企业的基本面稳健且强劲。投资者可以考虑从景气度高的生物医药领域入手分析，总的来说，生物医药板块具备高成长空间，而单个企业自身基本面和盈利能力都是考察重点，同时还应重点关注国家医药政策。长期来看，医药行业本身具有的消费属性以及产业升级趋势不变。