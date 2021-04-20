圆明园上万株牡丹绽放

北京春意正浓，随着圆明园第26届踏青节的火热开启，园内的牡丹也进入盛花期。含经堂是圆明园内面积最大的牡丹观赏区，目前百余品种上万株牡丹已形成花海。在遗址旁绽放的特色牡丹，为遗址赋予了鲜活的生命力。

昨天上午，记者走进圆明园含经堂，一株株牡丹有的含苞待放，有的绚烂绽放，吸引了众多游人前来观赏。在牡丹花海旁，圆明园管理处根据史实恢复历史风貌，在含经堂遗址复原了盛时的4座蒙古包，游客以蒙古包为背景置身牡丹花丛中，仿佛回到了盛时的圆明园。

圆明园管理处花卉基地副科长、园林绿化工程师赵哀梅介绍，含经堂是圆明三园内种植牡丹面积最大的区域，其中比较名贵的品种有魏紫、姚黄、赵粉、豆绿等，它们为沧桑的遗址带来新的生命力，形成独特的园林景观。

“你看这朵花，它的叶子看上去是不是和牡丹的特别像？但实际上它是‘冒牌’的。”赵哀梅指着一串粉红色的心形花朵说。原来，这叫荷包牡丹，因为叶子和牡丹叶长得很像，所以被称为“牡丹”，实际上叫铃儿草。

此外，圆明园西部的镂月开云、藻园等景区也是欣赏牡丹的好去处。镂月开云是圆明园四十景之一，这里栽有百年牡丹，最高的一株约1.5米，花瓣数层重叠有序，清香四溢，是一个适合在闹中取静、感受历史的好地方；而藻园牡丹观赏区离门区最近，游客从藻园门进入即可观赏到展露芳容的牡丹，这里的牡丹品种繁多，花色鲜艳。本报记者 王海欣摄