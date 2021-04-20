这一年高血压孩子突然多了

疫情防控期间，很多孩子宅在家里，吃得多动得少，问题也来了。据首都儿科研究所临床数据，该院一年来心血管内科患者总体数量比疫情前增长了约20%，去年6月至今门诊初诊及随访病人14951例，病房共收治939例患儿。

病例1

一查发现孩子血管随时会破裂

从去年6月到现在，儿研所心血管内科主任石琳有一个特别明显的感受：高血压患儿增多了。

之前，儿研所心内科收治的大多是来自全国各地的先心病、心衰等急症患儿，但从去年下半年开始，心内科号源吃紧，“来门诊加号的家长一下多了起来”。科室临时扩大了门诊量，医生加班加点。

这些孩子往往都有几个共同点：体形偏胖挺着个大肚腩；总觉得头晕头疼；食欲旺盛，红烧肉、炸鸡腿是最大的爱好；状态懒散，喜欢躺着不想动。一问原因，大多数是因为疫情期间停学在家，吃得多运动量又少，加上作息不规律，体重增长过快。

看到这样的孩子，石琳基本上都有一个判断，很可能就是一个高血压患儿。有一个患儿让石琳印象深刻。孩子因为总抱怨头痛，被家长带来做检查，一测血压，收缩压已高达200毫米汞柱！情况紧急，血管随时有破裂风险，石琳赶紧联系床位让孩子住院。这时，家长还满不在乎，“这孩子，就是不想学习，所以才想歪招，鬼点子多着呢。”对此，石琳很是无奈。

石琳提醒，头晕、头疼、短时间内长胖、情绪比较烦躁的孩子，一定要及时来医院做检查测量血压，特别是有高血压家族史的家庭，需要更加留意。

病例2

宅家里3个月胖了六七十斤

12岁的大林是一位高血压患儿。身高1.77米的他，体重却有100公斤。去年8月18日，因为头疼频频发作，妈妈韩女士带着他来到儿研所心内科就诊。检查结果显示：原发性高血压2级，同时伴有肾脏损害、脂肪肝、高尿酸血症、高胰岛素血症。

孩子怎么得了高血压？原来，韩女士在一家超市上班，每天两班倒，丈夫也总出差。疫情期间，课堂挪到了家里，孩子基本上就成了没人管的状态。每天上班前，韩女士会把早餐、午餐一起做好。为了鼓励孩子能自觉学习，她又留了一些零食在家。渐渐地，她感觉到孩子的生活习惯有了一些变化：之前孩子爱吃素食，现在一次能吃三四个鸡腿儿；吃完饭就犯困，躺在床上睡觉；总嫌饭菜没味道，吃饭时喜欢把汤汁倒进米饭里，还喜欢吃番茄酱、辣椒酱等调味品，偷偷买零食和甜饮料……眼看着孩子胖起来，韩女士心里着急。后来，学校常规体检发现了问题，孩子血压偏高。

不知不觉间，孩子3个月已经长了六七十斤。“真是看着他变胖的，真后悔没有好好管一管。”拿着检查单，韩女士追悔莫及。

应对

定制专属运动饮食处方

住院近半个月，大林的血压终于稳定了下来，但更大的挑战还在后面。见到石琳，大林妈妈惴惴不安，“这降压药，是不是这辈子就不能停了？”

对此，石琳给出了否定的答复，孩子与成人不同，有些疾病只要及时调整生活方式，其实是可逆的。“孩子患上慢病，治疗只是一个开始，对日常生活方式的跟踪管理才是更重要的。”

看着这么多出院即将回归家庭的高血压患儿，心内科专家们也很着急。如何帮助家长更专业地调整生活方式？科室决定，对患儿一对一“进群管理”，医生们化身健身教练和营养师，为每名患儿制定专属的运动处方和饮食处方，督促孩子落实。

进群前，心内科团队和临床营养科团队对大林的性别、年龄、体重、体重指数、血压升高程度及运动心肺测试等多项检测结果进行评估，大林拿到了自己的“低盐低脂饮食加有氧运动”处方。

处方中，每天吃多少主食、瘦肉，喝多少低脂奶，需要多少蔬果、油、盐等全都有了量化标准，还对进食总量、进食顺序、烹调方法进行标注。“对于肥胖儿童，应当严格限制总热量的摄入，同时限制鸡蛋黄、动物内脏、贝类等高胆固醇食物，”儿研所心血管内科副主任医师刘杨介绍，“腌制品如广味香肠，油炸食品如炸鸡腿、比萨等都是高盐食物，也建议尽量少吃。”

运动处方里则制定了每周至少3次、每次最少20分钟到30分钟中等强度运动的规划，其中不仅有走路、跑步、骑车、跳舞、游泳等有氧运动，还有引体向上、仰卧起坐、抬腿、伸腿等力量运动。刘杨解释，对于血压已经平稳的孩子，每周两三次的有氧运动就能达到稳定血压的目标，但运动需要达到一定强度才有效，“如心率每分钟达到140次到150次，才算达标。”医生还会根据每周测量的数据有针对性地给出饮食和用药调整建议，24小时随时回复家长的疑问。

建议

对患儿要多鼓励多陪伴

石琳和刘杨经常会收到患儿父母发来的私信，看见好吃的孩子的眼睛都快冒绿光了！”面对这种情况，石琳的办法是：先给予鼓励，树立目标；再用方法，培养起习惯；最后，也是最重要的，要多陪伴孩子。

石琳注意到，来门诊的高血压患儿，往往情绪都不太好。身体胖了没劲儿，看到凳子就想坐下来，捧着手机无精打采，眼神躲闪不想交流。

“在家做健康管理，家长一定要多鼓励孩子。”石琳结合门诊经验给家长们出招儿，比如隔半个月就让孩子给医生发几张照片，“你看，最近又瘦了点儿，小下巴都出来啦。”遇到执行困难的时候，不要随意去指责孩子，可以先把计划制定出来，培养好习惯。石琳团队指导家长把饮食运动处方转成表格，记录每天的体重、血压值等，完成目标了，就贴上一朵小红花。

还有最重要的就是陪伴。“很多家长，把减肥这个事情都压在孩子身上，这肯定不行。最理想的状态，是跟孩子一块做。”石琳对此很有感触。在群里，降压效果最明显的也是这些家庭。孩子在前边跑，家长在后边追；选择趣味性运动，如一起打篮球、打羽毛球等；不要整天白菜、萝卜，花点心思就能让蔬菜变美味……

越来越多的孩子坚持了下来。“这几天，我们对过去一年的数据进行了统计，经过饮食运动管理及规律的用药随访，30%的高血压患儿已停药或减量服用。”石琳说。

“慢病管理是一个长期的过程，虽然有困难，但做好了，同样会让孩子受益一生。”石琳说，家长要有信心，如果只是轻中度的血压升高，不合并有心脏、肾脏、眼底等器官损害，及时通过生活方式干预，完全可以达到临床治愈的效果。

在群里做健康指导，医生们往往要付出比出门诊更大的精力，而且是无偿的，但石琳觉得，“团队正在做一件非常美好的事情。”见到减肥成功的孩子，是她最开心的事。通过健康管理，孩子不光收获了健康，恢复了自信，和父母的感情也变得更加融洽。（记者 杨绪军 通讯员 池杨）