北京地铁预约进站人均每天省三分半

在新冠肺炎疫情防控期间，为降低地铁客流密度，控制地铁车厢满载率，减少乘客排队进站时间，北京推出地铁“预约进站”服务模式。记者昨天从北京交通发展研究院获悉，预约进站试点实施满一周年，累计服务117万人次，乘客累积节约4万个小时，每日人均节约3.5分钟。研究预约数据发现，57%的乘客乘坐地铁时间可以调节。

日均预约进站量5500人次

预约进站首批试点车站包括昌平线沙河站和5号线天通苑站，于2020年3月6日正式开展试点，此后又于4月29日将6号线草房站纳入试点范围。

截至2021年3月5日，预约系统总注册用户11.7万人。一年期间，累计预约155万人次，实际预约进站117万人次，总履约率为75%。日均预约进站量5500人次，日最高预约进站6600人次。

经过长期监测，对各试点车站预约通道与非预约通道进站时间对比分析，试点期间的每日高峰时段，预约乘客人均预约进站时间节约3至5分钟，每日总计节约进站时间约240小时，与2019年常态相比，预约节约进站排队时间效果更为显著，平均每人节约10至20分钟。

根据乘客意见，技术团队改进了预约进站模式，针对常旅客优化预约方式，在“一日一约、先约先得”预约规则的基础上，推出自动预约功能。

沙河站早高峰预约人数占15%

各站在预约进站试点期间，并不影响未预约乘客正常进站乘车，而是在原有进站通道基础上增设预约进站通道。其中，天通苑站预约通道为混合通道，设在B入口，核验点位于地上二层；沙河站预约通道为单独通道，与核验点均设在A2入口。草房站预约通道为混合通道，设置在B口，预约核验点位于B口地下层。

统计数字显示，目前沙河站日均预约乘客稳定在5500人次，日均预约进站4500人次，受制于预约通道能力，进站人数长期保持此水平，约占早高峰进站人数的15%，峰值为4至5月份，占比19%。

乘客建议推广到其他站点

研究团队对预约数据进行分析，并对用户进行回访调查。研究发现，57%的乘客乘坐地铁时间可以调节。同时，预约乘客已基本形成预约习惯，75%的乘客每天使用。

实施预约后，确实有一部分乘客的出行习惯被改变。在受访者中，42%的乘客预约后的出发时间晚于预约前，77%的乘客因预约后不用排队而缩短了进站时间。

从乘客在实施预约之前的排队时间分布来看，36%的乘客常态经历15分钟以上的站外排队，21%的乘客经历10至15分钟站外排队，20%的乘客经历5至10分钟站外排队，仅有10%的用户未经历站外排队。预约用户在体验过预约进站后，高峰时段平均可节约10分钟排队时间。

很多乘客提出建议，希望将预约进站推广到其他站点。（记者 孙宏阳）