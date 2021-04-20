整治“诱导重复消费”，净化市场交易生态

据4月18日新华社报道，在数字音乐领域，出现了一个奇特现象：同一个用户重复花钱购买同一个作品，重复频率从数十次到数十万次不等，也就是说，如果花两元钱可以购买并听一首歌的话，有的消费者在一首歌上花了几十万元。

随着数字版权时代的到来，音乐、影视作品收费渐成常态，不仅为保护创作者的合法权益，也为让知识产权保护的理念深入人心。如今，在不少音乐App上，哪怕用户已付费，还是会出现付费界面，甚至诱导粉丝非理性消费。比如，页面上会显示重复购买数量多少的冠、亚、季军榜单；在付费菜单数量一栏提供“520”“1314”等默认选项；推出“闯关活动”等牟利……有账号重复购买同一张专辑达32万次之多，消费达数十万元。这显然是一个畸形的市场，涉及不少涉世未深、无经济来源的学生。

市场化App努力盈利无可厚非，但将目标放在社会经验不足的年轻粉丝身上，缺乏基本的道德与良知。保护未成年人、不赚不义之财等，可能确无明文规定，却应成为一些企业的自觉。

某种角度上说，一些音乐App利用粉丝热情和打榜心态重复购买专辑获利益，就算是“两厢情愿”，也有违市场交易的基本规律和原则。目前，对这类现象的界定可能尚存一些困难，相关做法依然处于灰色地带，但相关部门对此不能无动于衷。

国家网信办在2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治中，曾点名批评微博、豆瓣等平台存在大量诱导未成年人参与应援打榜、大额消费等行为，并视违规情节和问题性质，依法分别采取了约谈、责令限期整改、停止相关功能等处罚措施。眼下，对音乐App来说，同样需要一场整治行动，以有效防止“劣币驱逐良币”，净化市场生态。这对保护未成年人、维护其监护人的财产权来说也很有必要。