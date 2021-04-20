“政治化”不会抬高西方疫苗安全性（环球热点）

图为3月26日在美国费城拍摄的强生新冠疫苗。

新华社/美联

综合外媒报道，阿斯利康、强生等海外疫苗近期频频发生安全事件，引发国际社会高度关注。与此同时，疫苗分配不公、“疫苗政治化”等问题突出，为国际抗疫合作埋下绊脚石。专家分析指出，针对当前全球疫苗领域的诸多问题，各国秉持科学精神，加强协调合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。

多国叫停“问题疫苗”

据路透社报道，4月14日，丹麦国家卫生局与药品管理局宣布，将撤销240万剂牛津大学与阿斯利康联合研发的疫苗接种计划。丹麦成为首个宣布弃用阿斯利康疫苗的国家。

“由于接种者体内出现血栓的问题屡屡发生，阿斯利康疫苗在过去数月里已多次遭到质疑。”据外媒报道，欧洲药品管理局于4月7日发布报告，认为阿斯利康疫苗与血栓存在某种关联，建议将其列为该疫苗罕见副作用之一。出于对安全性的担忧，欧盟国家普遍对阿斯利康疫苗的接种采取了限制措施。其中，德国、法国、芬兰、瑞典、冰岛等限制了接种者的年龄；卢森堡、罗马尼亚、奥地利、爱沙尼亚、立陶宛等暂停接种特定批次。

强生疫苗也面临类似的处境。4月13日，美国疾控中心、美国食品和药物管理局发表联合声明说，鉴于美国已报告6例因接种强生新冠疫苗出现罕见严重血栓病例，建议暂停接种该疫苗。同日，南非和意大利分别宣布暂停接种、暂时封存该疫苗。4月16日，希腊卫生部方面表示，出于安全原因，取消原本于4月19日首次接种强生疫苗的计划，同时也不向民众开放此种疫苗的预约接种。

疫苗的安全性问题引发了西方国家民众的担忧。据《纽约时报》报道，在法国、德国等欧洲国家恢复对限定人群的接种后，许多人对阿斯利康疫苗表现出极大的不信任。

分析指出，“问题疫苗”的出现将对民众心理带来影响。美国某调查机构的数据显示，大概有20%至30%的美国人不愿意接种任何一种疫苗。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的预测模式显示，若美国人对接种疫苗的迟疑态度得不到改善，而经济又乐观重启，那么情况将非常糟糕。“若社会活动恢复到疫情前的85%，可能在今年新增460万个感染病例。”

“最严峻的道德考验”

值得注意的是，在丹麦宣布弃用阿斯利康疫苗的第二天，世界卫生组织欧洲区域主任证实，丹麦外交部正在考虑与较贫穷的国家分享阿斯利康疫苗。丹麦此举引发舆论对其“分享”动机的质疑。

当前，新冠疫苗的安全使用和公平分配问题越来越受到关注。北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时指出，一段时间来，海外新冠疫苗频频暴露安全问题，值得警惕。尤其需要国际社会关注的是，受经济科技水平限制，一些发展中国家在疫苗研发、生产、保存和安全使用等方面面临更大困难。

“疫苗公平是人类社会当前面临的最严峻的道德考验。”联合国秘书长古特雷斯说。根据相关机构统计，占世界人口16%的富裕国家拥有全球60%的疫苗，几个发达国家的订购量是其人口数的两到三倍。英国一家追踪疫苗进展的分析公司近日发布数据报告显示，截至今年3月，作为全球生产新冠疫苗第二大国，美国生产的1.64亿剂疫苗“全部自用”，出口量为“0”。

当海外疫苗遭遇“信任危机”时，一些西方媒体仍不忘夹枪带棒攻击中国。4月15日，《纽约时报》刊登题为“西方的警告玷污了世界急需的新冠病毒疫苗”的报道，批评欧美对两种疫苗安全性的质疑会引发“反疫苗热潮”，还可能给“中俄疫苗可趁之机”，让全球卫生官员把目光转向中俄疫苗，从而“刺激对中俄疫苗的需求”。BBC不顾中国疫苗有效率符合世卫要求的事实，恶意攻击中国疫苗“有效率不高”。

“新冠疫苗是全球公共产品，而非国际竞争的工具。”王勇指出，西方一些媒体政客出于政治动机无端抹黑中俄疫苗，将破坏国际抗疫合作，加剧国家间的竞争和对立，是不可取的。

“合作与疫苗是唯一途径”

美国《洛杉矶时报》近日刊发专栏文章指出，新冠病毒不会停止蔓延，只要有疫苗接种率低的地区存在，病毒就会有在任何地方变异的可能，使得现有疫苗效力降低。文章称，战胜新冠肺炎疫情是一个全球性的问题，但美国等西方国家却没能付诸行动。

“合作与疫苗是全球战胜新冠疫情的唯一途径。” 世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格近日呼吁，各国扩大疫苗接种的规模，希望民众增强对疫苗接种的信心。世界银行运营常务副行长范特罗岑堡表示，世行打算在今年4月底前筹资20亿美元，用于帮助大约40个发展中国家和地区获取新冠疫苗。

印度尼西亚总统佐科表示，国际社会必须抵制日趋严重的“疫苗民族主义”和保护主义，坚定支持“疫苗多边主义”。“贫穷的国家、发展中国家、发达国家（在疫苗分配上）应该被同等对待。”

中国早已行动起来。近日，中国外交部副部长马朝旭在联合国经社理事会“人人享有疫苗”部长级特别会议上发言指出，中国正在向80个有急迫需要的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国还加入世卫组织“新冠疫苗实施计划”，宣布提供1000万剂疫苗，优先用于发展中国家。

在王勇看来，针对当前全球疫苗领域的诸多问题，各国应在世卫组织框架下加强技术协调合作，积极共享相关数据。要秉持科学态度交流互鉴，在不同研究路径下进行疫苗的比较研究。为抗击新冠疫情，挽救人类生命做出实实在在的贡献。同时必须摒弃“疫苗民族主义”和“疫苗政治化”思维，努力推动疫苗在全球范围内的公平分配。