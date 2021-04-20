大陆养老市场吸引台企纷纷“跨界”

据新华社上海电 （记者潘清）“目前大陆多数高端养老社区服务的都是健康活力老人，针对失能失智老人的医养项目相对短缺。”拥有近20年养老护理从业经历的台胞尤懿敏说，这为在这一领域拥有丰富经验的台企和台湾专业人士提供了机会。

因为看好大陆康养产业前景，曾经在台湾多家知名养老机构担任院长的尤懿敏2018年加入台企斯米克集团旗下悦心健康集团，出任“悦心·安怡别业”副院长。眼下，悦心健康以长三角区域为中心布局了逾4200张医养床位。除了“悦心·安怡别业”，悦心健康还打造了专注于活力长者生活服务的“悦心·漫活欣成”品牌，以及开展护理培训服务的悦心照护培训中心。

国家统计局发布的数据显示，截至2019年末，大陆65岁及以上人口占总人口比重达到12.6%；在上海，2020年末60岁及以上老年人口比重高达36.1%。

瞩目大陆老龄化给养老市场带来的旺盛需求和良好前景，台资企业纷纷将养老产业纳入发展版图，其中包括深耕食品市场多年的旺旺集团。

2016年，旺旺集团旗下神旺控股有限公司“牵手”日本专业养老品牌“爱志”，在上海成立爱志旺健康管理有限公司，探索适合大陆特色的养老模式。

眼下，“爱志旺”已在大陆开展日间照料、认知障碍早期干预、居家养老服务、到宅沐浴、养老机构代运营、辅具/适老化改造等服务模式，并成为上海市长期护理保险定点护理服务机构。

从高端养老到社区托老，大陆养老产业正吸引越来越多的台资企业“跨界”布局。在斯米克集团办公室主任郑君扬看来，台资加盟为大陆养老市场引入了新的主体和资金。对于台企而言，进军养老市场也有助于其实现多元发展、加速转型升级。