提速又提质 资费更惠民（权威发布）

“自2015年网络提速降费实施以来，在提速方面，我国已建成全球规模最大的宽带网络基础设施，实现了农村和城市‘同网同速’；在降费方面，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过95%。”在19日举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长刘烈宏表示。

“十三五”以来，我国网络提速降费工作取得哪些成效？日前召开的国务院常务会议部署持续推进网络提速降费，今年的重点方向是什么？工信部及国资委有关负责人介绍了相关情况。

用户体验速度较5年前增长约7倍

“近年来，我国网络提速降费工作取得了积极成效，固定宽带和移动网络速率大幅提升，资费大幅下降，为提升群众生活品质、降低企业成本、繁荣数字经济发挥了重要作用。”刘烈宏说。

从网络能力看，用户速率大幅跃升。“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。看固定网络，光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至现在的94%，千兆光网覆盖家庭超过1.2亿户；看移动网络，4G基站规模占到全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿，独立组网模式的5G网络已覆盖所有地级市，初步建成全球最大规模的5G移动网络。目前，我国固定宽带和移动网络端到端用户体验速度，较5年前增长约7倍。

从资费水平看，降费感受实实在在。5年来，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过95%。企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。

从创新应用看，融合赋能成效显著。网络提速降费促进各类互联网应用快速普及，激发信息消费潜力。移动用户月均流量从2015年初的205MB提升至现在的10.85GB，提升了40多倍。

不仅如此，通过加快补齐农村网络基础设施短板，城乡“数字鸿沟”明显缩小。目前，我国行政村通光纤和4G的比例均超过99%。

面向中小企业、老年人等群体精准降费

今年《政府工作报告》提出，中小企业宽带和专线平均资费再降10%；加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。新一轮网络提速降费的着力点是什么，将如何落实？

“今年提速降费工作重心将从网络‘覆盖普及’向‘提速提质’转变，从‘普惠降费’向‘精准降费’转变。”刘烈宏说。

在网络提速方面，将推进以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络协同发展。日前，工信部印发行动计划，明确提出将用3年左右时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”的能力。

刘烈宏提出，今年将开展更大范围的千兆光网升级和入户改造，有序推动5G网络按需建设和深度覆盖，同时深化电信基础设施的共建共享。

在降低资费方面，将继续实施精准降费。抓紧组织基础电信企业，明确面向中小企业和农村脱贫户、老年人、残疾人等重点群体细化举措。工业和信息化部信息通信发展司负责人刘郁林介绍，目前，基础电信企业已推出一些具体落实举措，比如面向中小企业开展企业宽带提速惠企行动，推出“云+网+应用”等融合产品优惠，持续降低了企业用网用云成本。面向农村脱贫户提出五折基础通信服务资费折扣。“我们将持续引导企业更多关注重点群体，推出更加有针对性的、差异化的、符合特定需求的专属资费方案或降费举措。”

在完善农村信息基础网络方面，刘烈宏介绍，今年预计在农村及偏远地区支持1万个4G基站建设，今年底，未通宽带行政村数量将实现动态清零。

加快向新兴业务转型，提高运营效率

中央电信企业如何平衡实现经济效益与履行社会责任的关系，确保提速降费的可持续性？

国务院国资委财管运行局负责人刘绍娓介绍，“十三五”期间，中央电信企业通过以投资建设促发展、以协同发展促共享等方式增强了提速降费的能力。

从投资情况看，“十三五”时期，按照适度超前原则，加快4G建设，扩大5G投入，基站等固定资产投资累计达1.7万亿元，相当于同期净利润的2.6倍，其中5G累计投资超过2000亿元。

从协同发展看，一方面推进铁塔资源整合，提高铁塔共建共享水平，铁塔共享率从成立之初不到15%提升到目前80%以上，相当于累计少建铁塔84万座，节约行业总体投资超过1500亿元。另一方面推进5G协同发展，中国电信和中国联通共建两家共享基站超过35万个，节约投资超过700亿元。

“‘十三五’期间，中央电信企业全力开展提速降费工作，在累计让利超过7000亿元的基础上，累计实现净利润超过6500亿元，年均增长4.3%。”刘绍娓介绍，今年中央电信企业继续将通信行业的公共性和公益性放在首位，提供惠及全民的通信服务。一方面，重点向5G、工业互联网、大数据等前沿性、战略性产业布局，加快由管道业务向新型业务转型，培育新的效益增长极。另一方面，通过严控管理费用，压降销售费用，扩大企业的效益增长空间，不断挖掘提速降费的潜力。

《 人民日报 》（ 2021年04月20日 02 版）