什么是养胃的正确打开方式？

人民网北京4月19日电 （记者乔业琼）4月15日至21日，是第27届全国肿瘤防治宣传周，此次宣传周主题为“健康中国健康家——关爱生命 科学防癌”。为提高全民健康意识，人民网推出全国肿瘤宣传防治周系列科普稿件。本期专访中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科主任医师孙跃民，就胃癌防治相关知识进行科普宣传。

整体情况不容乐观

现如今，快节奏的生活让很多人都容易患上肠胃疾病，而最严重的肠胃疾病莫过于癌症肿瘤，其中胃癌是最为常见的癌症之一。

对此，孙跃民表示，据国家癌症中心相关数据显示，目前我国胃癌发病率还没有下降趋势。不仅如此，我国胃癌发病还呈现出一个显著特点，即近端胃癌的发病率迅速上升，远端胃癌的发病率则逐渐下降，而在以前，我国胃癌的发病部位主要以远端为主。

为什么会出现上述特点呢? 孙跃民分析说，近端胃癌的发病与胃动力不足、返流性疾病相关，而远端胃癌的发病，则与幽门螺旋杆菌感染有关。随着我国饮食结构与生活习惯的改变，胃动力不足、返流性疾病迅速增加，而幽门螺旋杆菌感染则得到一定程度的重视和控制。

建议高危人群定期普查

胃癌早期并没有特别明显与特异性的症状，一般表现为上腹饱胀不适、食欲不振，有时恶心、返酸烧心，严重者会出现不规律的疼痛，但这些往往因为和胃炎的表现症状相似而被忽视，那么如何才能做到早发现呢？

孙跃民表示，想要在早期就发现胃癌，最重要的方法就是胃镜检查。但是内窥镜检查费用昂贵，具有一定的侵入不适性，有时还伴有一定的风险，所以不能作为常规的体检方法，实现全覆盖。目前常采用的方法是对高危人群进行定期普查。所谓高危人群是指：

1、幽门螺旋杆菌感染者。

2、慢性胃病史者。

3、长期食用熏烤、盐腌食品的人群。

4、吸烟者。

5、有胃癌家族史的人群等。

孙跃民补充说，当然，随着科学技术的进步，早期胃癌定期筛查的标准是不断变化的，人们发明各种各样侵入性内窥镜的步伐也永不会停止。未来，当检查成本在可承受范围之内，并且检查风险降到很低时，就可以做到人人定期检查。

避免常见误区和不良因素累积

吃热的食物就是养胃吗？吃大蒜会刺激伤胃吗？胃不舒服就应该服用抑酸类药物吗？

对此，孙跃民表示，温度作为一种物理刺激，过冷和过热对胃都是有害的。大蒜虽然是一种辛辣性食物，但它具有杀菌促消化的作用，我国流行病学数据显示盛产大蒜和喜食大蒜的地区，胃癌的发病率显著低于其它地区。而胃酸作为一种辅助消化的物质，对于胃发挥消化功能是必不可少的，过于频繁使用抑酸类药物会降低胃酸的量和浓度，影响消化吸收。

正确的养胃方式有哪些呢？孙跃民给出以下建议：

1、建立良好的饮食习惯。定时专心吃饭、不暴饮暴食。

2、减少物理刺激。细嚼慢咽，不要狼吞虎咽、食用过冷过热的食品。

3、减少化学刺激。戒烟戒酒，戒烧烤、熏制食品、腌制食品。

4、饭前便后勤洗手。饭前便后洗手是切断幽门螺旋杆菌传播的一个重要措施，而幽门螺旋杆菌感染是胃癌的一大致病因素。

5、保持乐观的生活态度。不良情绪及压力过大会降低身体免疫力，影响胃肠的消化吸收功能，增加胃癌的发病风险等。

最后，孙跃民表示，在生活快节奏与社会压力下，现在的年轻人很难做到以上所有要求，其实，胃癌是各种诱因长期不断积累的结果，只要我们做到三餐规律，不暴饮暴食，少吃有害食物，多吃蔬菜水果，适当锻炼就足以预防胃癌。