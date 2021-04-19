健康中国行·2021人民健康之星推荐活动平台正式上线

推进健康中国行动落地，助力提升全民健康素养。4月13日，由人民网·人民健康主办、中华中医药学会络病学分会协办、以岭药业公益支持的“健康中国行·2021人民健康之星推荐活动”平台上线仪式在2021中国大健康产业（西湖）论坛现场举行。

据悉，“健康中国行·2021人民健康之星推荐活动”启动会已于3月20日在上海举办，本次平台上线是活动的重要组成部分。为进一步提升大众慢病管理水平，2021人民健康之星推荐活动将以平台为线上载体，汇聚医疗健康领域权威专家，围绕心脑血管、糖尿病等慢性疾病，面向大众开展科普讲座、专家义诊、药事服务、健康咨询等活动；面向连锁药房，开展药事服务人员培训，提升药师慢病管理水平，指导社区居民进行健康管理。“人民健康之星推荐活动平台”将在人民网健康微信、人民健康APP、人民好医生APP等多个平台进行展示推广。

即日起，“人民健康之星推荐活动平台”将开设上传通道，在健康管理方面有着良好经验的“健康达人”们可通过“人民健康之星”小程序分享个人健康心得，进行健康咨询。药剂师、医生需注册并通过审核后，方可在科普板块发表科普文章或科普视频，接受健康咨询。

活动期间，组织方同步举行了“人民健康之星推荐活动”连锁药店合作仪式，鸿翔一心堂、老百姓大药房、益丰大药房等多家连锁药店加入合作单位行列，各合作单位将通过“人民健康之星推荐活动平台”专家资源、科普资源，为慢病患者提供更优服务。

附：人民健康之星推荐活动合作药店名单

1.一心堂药业集团股份有限公司

3.益丰大药房连锁股份有限公司

4.苏州全亿健康药房连锁有限公司

5.漱玉平民大药房连锁股份有限公司

6.四川正和祥健康药房连锁有限公司

7.养天和大药房股份有限公司

8.陕西广济堂医药集团股份有限公司

9.河南张仲景大药房股份有限公司

10.山东燕喜堂医药连锁有限公司

11.河北唐人医药股份有限公司

12.新疆百草堂医药连锁经销有限公司

13.西安怡康医药连锁有限责任公司

14.湖南怀化怀仁大药房连锁有限公司

15.吉林大药房药业股份有限公司

16.杭州九洲大药房连锁有限公司

17.重庆鑫斛药房连锁有限公司

18.江西昌盛大药房有限公司

19.云南健之佳健康连锁店股份有限公司

20.江西洪兴大药房连锁有限公司

21.河北华佗药房医药连锁有限公司

22.高济医药