“一闻就倒”“一捂就晕”的迷药存在吗

近日，广东广州和深圳两地有网友发帖称，怀疑在公共场所被推销香水的男子“下迷药”，引发全网关注。随后，广州和深圳两地警方相继辟谣称，该帖内容与事实不符,经实验室检验，该批香水、化妆品中未含麻醉剂等成分。

北京青年报记者查询以往报道发现，关于“迷药”的谣言多年来层出不穷，此类谣言帖往往点击量高、转发量大。

那么，这种一闻就倒、一捂就晕的“迷药”真的存在吗？4月18日，有医学专家解读表示，不存在这么神的“迷药”。专家称，以吸入型麻醉药“七氟烷”为例，需要达到一定浓度，同时需要患者戴上密封性非常好的面罩，并经过一定的药物起作用时间，才能起到麻醉的作用。专家同时分析，此类谣言多年来层出不穷，是因为谣言的发布者可能希望借此信息吸引人眼球，利用了受众的恐慌心理。

网友发帖称被推销香水者“下迷药”

广深两地警方辟谣

4月14日与4月15日，广州、深圳有女网友发布网帖称，自己在商场、奶茶店遭遇前来推销香水化妆品的男子，随后心跳加快、身体失去控制，怀疑被下“迷药”，一时间引发网友的广泛关注。

4月16日，深圳市公安局宝安区分局通报称，该帖内容与事实不符。警方称，现场推销人员郭某某（男，45岁）所推销香水系仿冒某名牌香水，经检验未含致幻剂、兴奋剂等常见毒品及常见安眠药成分；报警人毛发血液样本、尿液及所喝奶茶，经检验均未见麻醉成分；其他在场被推销女性，均未出现任何异常情况。

同日，广州市公安局也发布通报辟谣称，近日，广州警方接到群众报警，称在市内一些商圈发现有男子兜售化妆品，与网传的“不法分子假借售卖香水下迷药”事件相似。经调查，报警人及网民反映的情况与事实不符，警方近期未接报过有受侵害事主的相关警情和案件。其中，4月15日14时30分许，天河警方根据群众报警，在正佳广场抓获一名涉嫌向路人兜售仿冒品牌香水及化妆品的男子范某（男，29岁，河南省平顶山市人）。经警方调查，范某供述其兜售的仿冒品牌香水、化妆品系从批发市场购买，并曾到市内多个商场进行随机兜售。经实验室检验，该批香水、化妆品中未含麻醉剂、致幻剂、兴奋剂、镇静剂等成分，同时技术人员在自己身上进行了人体侦查实验，未发现身体异常。经走访调查，未接报有声称被侵害或身体不适的事主。目前，案件仍在进一步调查处理中。

4月16日，来自深圳警方的公开信息显示，“一闻就倒”的迷药不存在，但“一喝就晕”被“下药”的情况需警惕。

“迷药”谣言多年来层出不穷

此类网帖点击量高、转发量大

北青报记者注意到，此次最先在网络上流传的名为《姐妹们注意啦！路上遇到卖香水化妆品的人，跑！》的帖子，首发在某女性用户居多的社交分享平台上。随后，该网帖被其他用户及自媒体大量转发。

4月15日，一篇名为《迷药盯上了广深女孩》的文章，将前述网帖内容与其他女网友自述的留言内容拼凑在一起，撰写成文发布，在朋友圈及微信群里得到大量传播，该文章阅读量很快达到10万以上。

多年来，此类“一闻就倒”的“迷药”谣言帖层出不穷，每每一经发出，就能收获巨大的点击量和转发量。

早在2012年，有江苏南京网友发帖称，“江宁大学城有人用迷药袭击女大学生”，随后警方通报称，经向发帖人齐某了解及走访调查，实际情况系某对学生情侣吵架，双方发生拉扯搂抱，发帖人误以为是发生袭击。

2013年，有网友发帖称，其在上海地铁遇到异味致身体不适，疑似遭遇“迷药”，随后该网帖被大量网友转发。最终，上海警方通报称，当日未接到此类报警。

2017年，河南西峡县公安局接到某小学一位学生李某和其父母报案称，李某上学途中遭到坏人利用迷药迷倒实施绑架。派出所值班民警迅速带领该学生的家长一起到学校附近进行调查，没有发现该学生被绑架的迹象。第二天，在学校领导的追问下，李某这才道出了其因作业没有完成、不想去上学而编造出被人迷药绑架的虚假警情。

2020年6月，一篇“网约车司机直播性侵”的视频也曾在网上掀起轩然大波，引起全国网友的广泛关注。据本报报道，一网约车司机以停车买水为由，将女乘客留在车内，并向车内喷“香水”。该男子自称所喷“香水”是迷药，与观众互动要求刷礼物，对被“迷晕”的女乘客实施“性侵”。2020年6月12日晚间，郑州市公安局发布警情通报称，视频中的网约车司机与女乘客系夫妻关系，二人以盈利为目的，在男子名下的白色长安车内，通过男子手机上安装的某非法直播平台APP，以网约车司机迷奸女乘客为噱头，公开进行情色表演，吸引他人观看，挑战社会公序良俗，突破道德底线，扰乱社会治安秩序。

解惑

谣言发布者利用受众恐慌心理

这种一闻就倒、一捂就晕的“迷药”真的存在吗？4月18日下午，首都医科大学附属北京安贞医院的麻醉科主任医师、教授卿恩明告诉北青报记者，目前临床上没有这种让人一闻就倒、意识瞬间丧失的“迷药”。以吸入型麻醉药“七氟烷”为例，需要达到一定浓度，同时需要患者戴上密封性非常好的面罩，并经过一定的药物起作用时间，才能起到麻醉的作用。

“这种存在于武侠小说里面的‘迷药’，是与现实情况不符的。据我所知，目前临床上还没有这么快的药。像吸入型麻醉药的话，吸入药物之后从呼吸道到肺里，再通过血液，最后到大脑里面，也得需要一定的时间。全身麻醉，最快的（麻醉方式）是静脉注射。扎针从静脉一推，麻醉药进入血液，很快分布到大脑，就产生了大脑意识的丧失，进入了睡眠状况。也有小孩做手术是从肛门、直肠来注入（药物）的，通过直肠的吸收（起作用），但这个时间更慢、更长。”卿恩明说。

“如果是出租车司机把乘客专门关在出租车里，再把一瓶麻醉药打开，怎么也得需要一个小时以上才能发挥作用。一般人来说是做不到的。”卿恩明说。

卿恩明分析，此类谣言多年来层出不穷，是因为谣言的发布者可能希望借此信息吸引人眼球，谣言发布者利用了受众的恐慌心理。

专家提醒，为了防止被“下药”，首先，不要喝陌生人递来的来历不明的饮料或者食物；其次，若遇到陌生人企图将未知物体或液体往身上触碰，要及时避开；对于网上“一闻就倒、一捂就晕”的“迷药”信息，不要相信，不要恐慌。(记者 张夕)