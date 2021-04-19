20万株郁金香盛放北京植物园

春天是百花争艳的季节。北京青年报记者昨日从北京植物园获悉，目前公园科普馆西侧20余万株郁金香已经迎来了最佳观赏期，就像一幅巨大的多彩画卷。展区面积约4000平方米，涵盖了100余个郁金香品种，粉色花瓣的“凯丽”、白花黄边的“燃烧艾维塔”、红色花瓣的“泰迪熊”等品种均为今年首次亮相。

北京植物园的郁金香花展久负盛名，是桃花观赏季期间的“重头戏”，市民游客每年都会慕名前来欣赏。本次北京植物园花展的主题为“花开富贵 吉祥如意”。通过园艺师们精心的设计和栽植，展区内呈现出孔雀、如意、牡丹花等中国传统寓意吉祥富贵的造型。

据北京植物园相关负责人介绍，与常见的草本花卉有所不同，郁金香需要在头一年的秋末初冬栽植入地，才能在当年的仲春时节欣赏到繁花盛景，这一现象称为植物的春化作用。因此，郁金香花展从造型设计、颜色搭配，再到种球筛选、栽植方式等都需要长时间的精心策划，园艺师们往往是在当年的花展一结束就要开始筹备下一年的花展。

相比于早期的大色块、大色带等相对单一的展示方式，近些年，北京植物园开始偏向于造型美观、线条流畅等较为丰富的展示方式，同时更加注重与草坪以及其他球根花卉如风信子、洋水仙、贝母等的搭配。风信子香气袭人，洋水仙花型奇特，郁金香花大色艳，这些球根花卉的花期相近，可以互补，展现不同的层次美；贝母株型优美，点缀于郁金香图案中有较好的立体观赏效果。

通过不断改进设计理念、栽培方式等措施，北京植物园逐渐打造出“年年花相似、岁岁展不同”的特色郁金香花展，让每年来到这里赏花观景的游客都会有新的惊喜和收获。北青报记者了解到，目前正值北京植物园第33届桃花观赏季举办期间，除郁金香外，园区内的桃花、海棠、丁香等近百种（含品种）春花目前都已进入观赏期，共同展现最美丽的春天，是市民游客踏青赏春的理想去处。据了解，整个观赏季将持续至4月25日。（王斌）