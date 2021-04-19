明天开始，“谷雨”的雨要来了

北京时间4月20日4时33分将迎来“谷雨”节气。此时节，杨花飞舞，柳絮飘扬，牡丹吐蕊，百谷茁长，正是万物灵动的大好时光。“雨生百谷”，谷雨节气后，气温升高，雨量增多，空气中的湿度进一步加大。对江苏而言，晴天已经“余额不足”。

江苏省气象台最新预报显示，20-24日全省以阴雨天气为主，最强降水时段出现在21-22日，其中江淮之间北部和淮北地区雨量中到大，降水期间气温平稳有小幅波动。另外，21-22日，24-25日全省风力较大，将出现陆上5-6级阵风7级，江河湖海面6-7级阵风8级的偏东大风。

受冷空气影响，昨天早上江苏的温度很低，最低气温的丰县只有2.4℃，白天有了阳光的加持，中午江苏的最高气温普遍在20-21℃左右，这样的春天，才是大伙期盼的春天呀！ 预计周一全省依旧是晴天，清早的气温有所回升，苏南地区10℃左右，其它地区7～8℃，白天的最高温度：淮北北部地区24～25℃，其它地区22℃左右。

很多人感觉到，今年春天挺冷，“春如四季”随机播放，甚至有网友吐槽，“好不容易熬过冬天，没想到差点冻死在春天。”

@南京气象统计了2000到2020年气象统计，近20年间除了2008、2010、2014年以外，其余年份4月中旬极端最高气温均在25℃以上，且多数年份4月中旬极端最高气温，甚至接近或超过30℃。相较之下，今年的4月还真有些“凉凉”。

“清明断雪，谷雨断霜”，谷雨节气的来临，预示着我们将基本告别寒冷的天气，气温回升加快，夏的味道初显。

进入谷雨节气，在我国长江中下游、江南一带，往往开始明显多雨。特别是华南，一旦冷空气与暖湿空气交汇，往往形成较长时间的降雨天气，也就进入了一年一度的前汛期。（记者 于丹丹）