骗子盯上“屏幕共享”功能 当心把你银行卡钱转光

如果有陌生人给你打电话，并提到腾讯视频会议、共享屏幕等字眼，你要当心了，这很可能是诈骗。近日，国家反诈中心发现，有不法分子利用腾讯会议的视频会议、共享屏幕等功能实施诈骗。

国家反诈中心工作人员表示，此类诈骗中，骗子往往诱导受害人使用腾讯会议内的共享屏幕功能。一旦受害人使用此功能，即使诈骗分子不主动询问，也能看到受害人手机上的所有信息，包括输入密码时跳动的字符、收到的验证码等，从而转走受害人卡内资金。

一位受害事主说,1月17日,他接到“+65945673963”打来的电话，对方自称是天津市公安局户籍管理科的民警，说他有个从越南到哈尔滨太平国际机场的非法入境记录。“之后让我报警，并帮我转接到自称是哈尔滨市公安局的警察。接通后我把我的情况跟对方描述了一下，对方说帮我做登记。之后说我名下的民生银行的信用卡涉嫌洗钱，我跟对方说我没有办过民生银行的信用卡，对方称我的信息可能被冒用了。对方让我配合调查，然后告诉我一个QQ号让我添加。我添加完QQ之后，对方给我发过来一张警官证照片。之后对方通过QQ语音跟我说，让我下载腾讯会议，并在App内加入其会议继续跟其聊天。过程中，对方让我下载搜狗浏览器，并输入其告诉我的网址，并在该网址输入‘110’。我按照对方说的操作之后就进入一个‘官方网站’，之后对方让我在其中一个位置输入我的身份证号，输完之后，显示我确实因为洗钱案被通缉了。之后对方让我在腾讯会议内开通共享屏幕，说要审核我的资金，并让我拦截所有的电话和短信。”之后，1月17日、1月18日两天，受害人的工商银行卡内数万元被转走，都是通过手机银行转账。受害人总共被骗89500元。

搜索一下可知，+65为前缀的电话号码是来自新加坡。目前的诈骗窝点主要都设在境外，所以看到这样的境外来电就要警惕了。报警的正确方式是拨打110，而不是按照来电人提供的信息去拨打电话号码。诈骗分子发送伪造的警官证骗取受害人的信任，还诱导受害人使用腾讯会议与其沟通，逃避监管。犯罪嫌疑人让受害人拦截所有短信和来电其实就是担心警方采取劝阻措施，便于完全操控受害人。诈骗分子利用腾讯会议的共享屏幕功能可以第一时间直观地看到受害人在手机上的全部操作，包括登录手机银行账户转账的全过程。

警方提示：不要与陌生人开启屏幕共享功能，这样的操作会让你在陌生人面前毫无秘密可言。如若被骗，请立即拨打110报警。 据新华社