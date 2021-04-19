植物园20万株郁金香进入最佳观赏期

记者昨天从北京植物园获悉，该园园内百余品种、20余万株郁金香已进入最佳观赏期，在科普馆西侧约4000平方米的展区内已形成花海景观。园内花卉观赏季将持续至4月25日左右。

工作人员介绍，目前，公园内的郁金香展区随处可见一幅幅多彩画卷。展区内，五彩缤纷、绚丽多姿的郁金香铺展开来，或红或粉的桃花掩映其间，高大的杨树蔽日遮天，远处的青山层峦叠翠，人在景中走，如在画中游。

本次花展的主题为“花开富贵 吉祥如意”。园艺师们用郁金香呈现孔雀、如意、牡丹花等中国传统寓意吉祥富贵的造型。展区分为A、B、C、D四个区，其中A区以富丽华贵的牡丹花造型为主，B区以寓意吉祥的孔雀造型为主，C区和D区则利用如意造型连接起来，展现出人们对美好生活的向往，更展现出祖国的繁荣富强。

北京植物园的郁金香花展已举办多年，相比于早期的大色块、大色带等相对单一的展示方式，近些年植物园开始偏向于造型美观、线条流畅等较为丰富的展示方式，同时更加注重与草坪以及其它球根花卉如风信子、洋水仙、贝母等的搭配。

此外，植物园还通过不断更新郁金香品种来丰富景观效果，如粉花的“凯丽”、白花黄边的“燃烧艾维塔”，以及红花的“泰迪熊”，都是今年首次亮相花展。

目前正值北京植物园第33届桃花观赏季举办期间，除郁金香外，园区内的桃花、海棠、丁香等近百种（含品种）春花目前都已进入观赏期，可谓群芳荟萃、百花争艳，共同展现最美丽的春天，是市民游客踏青赏春的理想去处。 本报记者 吴镝摄