别再让老年人上网尴尬（云中漫笔）

在移动互联网迅速普及的今天，“没有手机、寸步难行”成为人们生活的真实写照。然而，老年人却成了一个被“落下”的群体。字体小导致阅读困难，违规广告随意弹出诱导消费，“数字鸿沟”无处不在，老年群体无所适从。近日，工信部印发通知，部署进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。鼓励互联网应用加快适老化改造，有利于保障老年人在互联网中使用信息的平等权益。

问题频出，互联网应用适老化改造势在必行。在互联网世界中，辨识能力较弱的老年人成为一些不法分子“下手”的对象。例如，有些手机清理类应用频繁弹出“清理手机缓存”字样，诱导老年人点击下载，从而盗取用户信息，严重的可能为网络电信诈骗提供可乘之机。另有诱导消费的违规广告弹窗，也源源不断“跳”到老年人面前，一旦老年人听信广告进行不理性消费，损失不可估量。针对这些问题，工信部提出，适老版界面或单独的适老版手机应用中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。从根源上杜绝“乱蹦”的广告弹窗，将瞄准老年人的犯罪行为扼杀在摇篮中。

大字体、宽间距，互联网应用适老化改造是实实在在的便民之举。工信部近日发布的《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，针对老年人常见的互联网使用困难，做出了详实具体的技术更新要求。用户可自行调节字体大小，文字行距至少为1.3倍；验证码提供文字或语音形式，而非拼图、选图等老年人不易理解的验证方式；移动应用中，避免需3个或以上手指才能完成的复杂手势操作，并为用户操作留下充足时间。这些具体到“手指尖”的新规，为老年人使用互联网清除“路障”，让老年人上网不尴尬。

应时而动，互联网应用适老化改造是互联网向前发展的必经之路。老年用户是互联网发展进程中不可忽视的用户群体。中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国50岁及以上的中老年网民群体占比为26.3%。疫情后日益火爆的社区团购、健康码出行、网上挂号等新业态，老年用户也是其服务重点。也许，互联网新产品的研发更多针对更具消费活力的年轻群体，但长远来看，互联网向前发展离不开老年用户的支持，其服务对象必然是广泛的。

互联网不是只为年轻人服务的工具，老年人同样应是互联网科技发展的受益者。互联网应用加快适老化改造，既是服务老年人生活的便民之计，也是互联网发展日趋完善的表现。