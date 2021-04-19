聚焦重点人群 筑牢健康屏障（接种新冠疫苗 共筑健康长城）

本报东营4月18日电 （记者李蕊）据山东省东营市卫健委统计，截至4月11日，东营市累计到位新冠病毒疫苗43.57万支，累计接种43.34万剂次。借助网格化管理，东营市精准定位接种人群，优化配置资源，提升接种能力。

东营市卫健委党组书记、主任鲍建强介绍，当地充分整合基层资源，以网格化助力精准摸排。全市运用技术手段，研发接种信息预登记系统；划分6098个小网格，配备6100名网格员，负责辖区摸底统计工作。网格员收集人员信息，及时录入预登记系统，准确定位接种人群，并与接种单位对接，完善后续接种计划。

为提升综合接种能力，东营市优化配置资源，在现有预防接种门诊基础上，依托全民健身中心、会展中心、学校等场所设立临时接种点。

4月9日，广饶县国际会展中心馆外，进门查验、签署同意书、登记信息、疫苗接种……走完这些流程，每人只需10分钟。“该接种点设接种台32个，日接种量6000剂次以上，确保接种迅速高效。”广饶县卫生健康局局长魏兰兰介绍。

针对偏远、人口分散的农村以及部分社区、高校、企业，东营市组建“流动接种队”，提供上门接种服务。在东营区黄河路街道燕山社区，登记、接种、留观，现场有条不紊。

同时，东营市将符合接种条件的各级各类医疗机构全部纳入储备范围，由辖区卫生健康部门根据接种需求统筹安排，方便市民群众就近接种。目前，全市共设置接种点77个，配备工作人员1972人，日最大接种能力3.5万剂次。

此外，东营市注重疫苗接种规范管理，加强医务人员接种培训。所有参与接种和医疗救治的人员，必须经过培训考核合格。根据方案、技术指引要求，严格疫苗储存、运输、使用等全流程管理，规范疫苗接种工作流程，持续加强异常反应监测，做到疫苗生产、流通、预防接种信息全程可追溯，切实抓好医疗保障工作，确保疫苗接种安全。“下一步,东营市将持续精准发力，聚焦重点区域、重点人群，有针对性地开展后续接种工作，切实筑牢人民群众健康屏障。”鲍建强表示。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 02 版）