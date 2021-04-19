早上7点，晨光熹微，吴志成的身影早已出现在自家茶园。层层梯田间，他来回奔走，不时提醒采茶工注意采摘的质量标准。“现在正在采摘黄金芽，我们也在加足马力加工成品茶，沪、苏、浙的许多老顾客都等着要货呢！”望着满山茶田，吴志成嘴角带笑。

走进安徽省郎溪县凌笪乡下吴村，百亩茶园和绿水青山交相辉映，文化内涵丰富的墙体彩绘比比皆是。10多年前，这个位于苏皖交界的小山村却是另一番景象。山体裸露，尘土飞扬，邻靠荒山的村民们纷纷选择外出务工，村集体经济收入一度不足5000元。

当地人一直在谋求改变。脑子活、胆子大的吴志成成了第一个吃螃蟹的人。村两委干部带着从江苏学习来的先进种茶经验找到吴志成时，他毫不犹豫地同意了。

一没技术、二没经验，村民们听说吴志成要在荒山上种茶叶，纷纷摇头。“那时候没人看好，都不相信我能成。”吴志成一家一家去跑，一户一户去谈。最终，他流转了90多亩荒山种植白茶。

购买茶苗、施肥抗虫、学习技术，奔波多地学习种茶经验，吴志成忙得不亦乐乎。当地政府的大力帮扶让吴志成的白茶种植之路，走得越来越稳。2013年他建成了一条茶叶生产加工流水线，随后又把茶叶种植面积扩大到100多亩。吴志成的腰包渐渐鼓了起来，但自己富了更要带动大家富。他积极引导村民发展白茶产业，并无偿提供茶叶种植和加工技术指导。在他的帮助下，许多原先持观望态度的村民也开始种茶，依托茶产业脱贫致富。

“茶叶摘下就是钱！很多村民靠种茶富了起来。”下吴村党总支书记蒋福金说，近几年，在下吴村像吴志成这样的种茶大户并非个例，全村种茶面积100亩以上的就有18户，茶叶种植面积总计10820亩。下吴村也成了全乡唯一的茶产业专业村，并依托白茶产业扶贫基地帮助农民增收，2017年成功摘掉贫困村的帽子。

近年来，郎溪县出台政策，县财政连续3年各安排500万资金促进茶产业发展。截至去年底，全县茶叶种植面积9万余亩，其中白茶种植面积达到2万亩，白茶种植户806户，年产值约3.2亿元。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 13 版）