春意正浓的时节，华容河畔这片肥沃的小平原，又到了农作物换茬的忙碌日子。

位于湖南省华容县三封寺镇泰和村的芥菜标准化种植基地里，种植大户李新莲正忙着整地种水稻。在农技人员的指导下，从去年开始，他在流转的225亩农田里种两季芥菜、一季粮食，全年纯收入达到70多万元。

“每年7月至10月种第一季芥菜，亩均利润约1500元；10月至来年3月种第二季芥菜，亩均利润约1000元。其他时间再套种一季早稻或者大豆、玉米，亩均利润约600元。加起来，一年亩均收入不低于3000元。”李新莲给记者算细账。

北枕长江，南望洞庭，华容河流经的三封寺镇，地势宽广，土壤肥沃，产出多种优质农产品，其中尤以芥菜知名。

“过去，芥菜种植主要以散户为主，不成规模，加上缺乏技术指导，经济效益并不明显，村民种植积极性不高。”三封寺镇党委书记张哲君介绍，从2017年开始，为充分发挥“一县一特”“一乡一品”资源优势，华容县出台了芥菜产业发展五年规划，鼓励农民流转土地，积极培育芥菜种植大户和专业合作社，并专门成立了蔬菜产业服务中心，推动芥菜种植朝着规模化、标准化方向发展。

目前，全镇芥菜种植面积已扩大到1.5万亩，其中包括投资2800万元、高标准建设打造的3000亩芥菜种植示范基地以及300多亩芥菜集中育苗基地，并培育发展了10家专业合作社。

“现在镇上有居民3.2万人，每3个劳动力中就有1个在从事芥菜种植和加工产业。”张哲君说，2020年，全镇芥菜年总产值达9.2亿元，产品远销20余个国家和地区，带动当地村民增收20%以上。

“大规模种植，会不会为销路犯愁？”记者问。

“都是工厂直接下单收购，不用农户自个操心。”三封寺镇宏发水稻蔬菜种植专业合作社负责人江春华说，加工厂就在种植基地附近，只要菜的质量好，还能比市场价高三成卖出去。

插旗菜业、宏绿食品、湘满天、开口爽等7家湖南省以及岳阳市的龙头企业，与镇上的合作社、种植大户均签订了芥菜保底收购协议。

为促进芥菜产业集群发展，推动企业转型升级，早在4年前，当地政府就投资10.5亿元，在三封寺镇开始兴建华容芥菜加工产业园。园区总占地面积1000亩，规划设计有生产功能区、科技研发区、污染治理区、物联功能区等多个综合区。目前，园区一期已基本建成，能够容纳20多家规模企业入驻。

集中盐渍、高盐重压、密封发酵……今年1月入驻芥菜产业园的湖南开口爽食品有限公司，生产车间里5条自动化芥菜加工生产线已全部投产运行。

“新车间日产能可以达到500万包，比过去提高了10倍。”公司董事长周志峰说，去年公司销售额约1亿元，今年搬到新厂房后，销售额有望翻一番。“不仅产量大幅提高了，发酵工艺也在持续改进，芥菜产品的口感和质量都提升不少。”

周志峰介绍，当地“门前屋后挖个坑腌芥菜”的土方法早已成为历史，如今芥菜产业的发展与创新更多依赖科技研发。公司专门与湖南农业大学、四川成都发酵工艺研究院等高校和院所签订了合作协议，就“传统型泡菜如何转化工业化生产”“芥菜产品优化提升与开发”“辣椒的盐渍与储存”等项目展开技术攻关。

去年，华容县芥菜产业年产值达80亿元，加工规模85万吨，加工工业总产值近50亿元。目前，当地正积极引导更多农产品加工企业逐步搬迁入驻园区，发展“农业+产业园区”“农业+科技园区”多种新型产业业态，着力打造产值超百亿规模的芥菜产业园。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 13 版）