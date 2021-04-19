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重庆南岸区针对群众需求谋发展

聚焦民生问题 解决突出矛盾

2021年04月19日08:21 来源：人民网－人民日报

　　本报重庆4月18日电  （记者常碧罗）近日，重庆市南岸区推出“城市机会清单”，首批“城市机会清单”涵盖城市更新、民生改善、产业发展、生态改善、城乡融合、社会治理等6方面，包含62项内容，估算投资金额约261亿元。

　　“城市机会清单”是指将政府需求以项目化、清单化的表达形式，把城市资源开发利用、要素供给、公共产品和服务等需求定期集中向社会发布，主动释放城市公共资源要素，推动产业扶持、企业发展从“给优惠”向“给机会”转变，实现城市资源零门槛共享，招商引资零距离接触。

　　长期以来，城市发展涉及的更新改造、产业发展、民生改善等领域，不同程度地存在政府与市场主体信息不对称、供需对接不充分、资本人才等要素提前介入参与难等问题。“城市机会清单”的发布，让各类市场主体在项目前期可以介入策划、投融资、建设、运营、管理等重点环节，深度参与到城市发展的各方面、全过程，帮助政府实现精准“引商”“引资”“引才”“引智”。

　　在清单编制过程中，针对群众需求，南岸区聚焦民生问题，解决突出矛盾。以老旧小区改造项目为例，南岸区引入了社区规划师、社区策划师和社区设计师。负责根据社区的发展方向、定位以及群众需求等，做好老旧小区提档升级。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月19日 13 版）

(责编：张文婷、杨迪)



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