孩子声音嘶哑家长别不当回事

在世界嗓音日当天，北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科医护团队连续第三年走进北京天通苑社区幼儿园，为孩子们做嗓音义诊筛查。该院耳鼻咽喉头颈外科医师曲玥提醒，影响嗓音的常见疾病包括急慢性喉炎、声带白斑、声带麻痹等，儿童是此类嗓音问题的高发人群。

在幼儿园检查期间，医护团队发现，孩子们中声音嘶哑的发病率较高，达到2%左右，主要表现为发声漏气和音调减低，大多是由于声带小结和声带肥厚造成的。“儿童喉部的解剖生理特点与成人明显不同，儿童的喉部狭小，软骨柔软，声带及黏膜薄弱而血管丰富，且儿童的咳嗽反射较差，不能很好地将分泌物排出，加上言语发育迅速，如果用嗓过度或不当，就容易引发嗓音疾病。”曲玥解释。

防治儿童嗓音疾病需要家长、老师和医生的共同努力。曲玥介绍，孩子用声习惯的养成多半来源于家庭环境的影响，如果父母发声方法或用声行为不当，就会潜移默化地影响孩子的用嗓。此外有些小朋友脾气较大、性格倔强、喜欢哭喊，这也可能对声带造成损伤。有时幼儿园环境嘈杂，老师的错误指导也可能造成孩子过度的高声喊叫，从而引发嗓音问题。

“很多成人的嗓音疾病都与儿童时期养成的不良用嗓习惯相关，所以需要及时发现和纠正孩子的用嗓问题。”曲玥说。

■ 医生建议

不要模拟怪声说话；不要大声喊叫、争吵；不要长时间用耳语说话；在嘈杂的环境中少说话或不说话；多喝水，少喝含咖啡因的饮料；少吃刺激性的食物，如油炸、辛辣、核仁类的食品；晚饭不要吃太饱、睡前不吃东西等。（记者杨绪军 通讯员韩冬野）