海淀新冠疫苗首剂接种人数破200万

就职于中科院空间中心、今年48岁的研究员刘勇在中关村街道疫苗接种点完成了他的第一剂疫苗接种，这代表着海淀区新冠疫苗第一剂接种人数突破200万。

“成为第200万例非常值得纪念，我身边很多德高望重的老教师和年轻人都早早完成了接种，我当然不能落下。接种完没感到什么不适，也希望越来越多的人能完成接种，保护自己和关心的人。”刘勇说。

自2月14日开展第一批疫苗接种工作以来，中关村街道采取多种形式提高疫苗接种覆盖率。社区干部、街道科室包片，楼宇双楼长包楼、党员干部齐上阵，对辖区居民开展地毯式动员。

线上依托街道新媒体矩阵及30个社区微信公众号广泛发布疫苗接种解读、预约流程等信息，线下居民区与楼宇齐发力，通过入户讲解、电话沟通、张贴宣传海报、滚动播放LED屏、小喇叭播报等方式广泛做好接种动员。街道与高校及中小学学生、各类企业组成了疫苗接种志愿宣传小组，在科馨、东里南等社区开展宣传活动。

街道还提供了多种便捷接种服务。2月23日，中关村街道海中市场疫苗接种点作为首批线上预约接种点之一，正式开启预约系统，有接种需求的居民可以线上看到各时间段预约人数，挑选接种时间后线下有序接种。对于不熟悉线上预约操作的人群，街道贴心地将疫苗接种点“搬”到了居民家门口，流动的疫苗接种车为社区老年、特殊群体提供了极大的方便。考虑到部分居民不清楚自身身体情况是否适宜接种，疫苗接种车同步配备了专业的健康监测设备和工作人员，随时应对现场突发情况。

针对科研院所及商务楼宇等人员密集型单位，中关村街道根据人员数量及需求提供上门服务，扫码登记后无需预约，接种当天任意时间段均可前往接种，4月7日在中科院过程所仅一天，上门接种完成近千人。

截至4月17日17时，海淀区当日接种新冠疫苗42756支，其中第一剂22242支，第二剂20514支；累计接种3198351支，其中第一剂2002847支，第二剂1195504支。（记者于丽爽 文 阎彤 摄）