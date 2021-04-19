北京地铁新增外币兑换网点

出境旅游，兑换外币越来越方便了。现在，市民在前往机场之前，就可以在地铁站里兑换到12种外币。

记者从京城地铁了解到，北京首家位于轨道交通线路上的外币兑换网点目前已在首都机场线东直门站B1层试营业。前往首都机场的乘客可以在搭乘地铁出行前完成外币兑换并直达机场。这是北京轨道交通运营企业与金融服务行业（携程金服）的首次合作尝试。

据了解，结合航班情况，东直门门店目前可支持兑换美元、欧元、日元等12个主流币种，后期还将逐步增加至45个币种。试营业期间，营业时间为周一至周五9时至18时。乘客可通过携程APP外币兑换页面进行线上预订，预约后凭个人有效身份证件即可兑换，亦可直接前往门店兑换。

近年来，北京地铁通过充分开发、利用车站闲置资源，同步提高线路服务种类，通过在各站布放ATM机、自动饮料售货机及泡泡玛特盲盒机等方式，努力丰富车站商业业态，为广大出行乘客提供多样化的服务。本次与携程外币兑换合作，也是在此基础上，为广大出行乘客提供更多优质、高效、便捷的服务。（记者李博）