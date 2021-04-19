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异地就医月度结算人次破百万

2021年04月19日08:16 来源：《工人日报》

　　国家医保局近日公布数据显示，跨省异地就医直接结算工作持续推进，跨省异地就医定点医疗机构数量和备案人数稳步增长，结算人次、医疗费用和基金支付规模不断扩大。3月份，住院和门诊费用跨省直接结算总人次突破100万。

　　据悉，住院费用跨省直接结算春节后增幅明显，门诊费用跨省直接结算实现环比快速增长。同时，全国统一线上备案服务试点再扩大。截至3月底，北京、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、陕西、宁夏和新疆22个省（区、市）的199个统筹地区依托国家异地就医备案小程序和国家医保服务平台APP提供快速备案服务；天津、浙江、江西、重庆、云南和陕西6个省市22个统筹地区实现自助备案。通过国家统一的线上备案渠道累计成功办理备案14.29万人次。（记者朱欣）

(责编：崔元苑、杨迪)



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