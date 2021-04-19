节假日酒店大幅涨价，到底合不合理？

随着防疫形势稳定、疫苗接种率的提高，国内旅游业回暖，即将到来的“五一”假期被业内认为有望成为“史上最热黄金周”。

由于游客的出游热情高涨，一些热门地区酒店的价格也水涨船高，部分地区的酒店平均价格甚至超过了疫情前水平。

同程旅行近日发布的《2021年“五一”假期居民出行预测报告》显示，涨价是今年“五一”长假旅行消费最突出的特征之一。其中，秦皇岛（同比涨幅222.2%）、珠海（同比涨幅183.2%）、青岛（同比涨幅163.9%）、汕头（同比涨幅147.1%）、扬州（同比涨幅87.1%）、上海（同比涨幅77.6%）、广州（同比涨幅76.8%）、厦门（同比涨幅67.2%）、嘉兴（同比涨幅49.5%）、三亚（同比涨幅37.3%）。是目前为止酒店价格同比涨幅最高的10个旅游城市。

在此背景下，一些游客一边订酒店，一边喊贵。事实上，不止是今年“五一”，每逢节假日，酒店的价格都会一定程度上涨。那么，酒店大幅涨价的做法到底合理吗？

从法律层面来讲，我国价格法规定的价格有3种：市场调节价、政府指导价、政府定价。

一般来讲，酒店实行市场调节价，只要明码标价就不涉嫌违法违规。但有的地方，在特殊时期，也对酒店实行政府指导价。例如，今年消博会期间，海口所有旅游饭店客房价格将实行政府指导价。在实施政府指导价期间，海口所有旅游饭店的客房实际交易价格，不得高于2019年3月1日至5月31日期间该旅游饭店同等房型、同等服务条件客房的最高交易价格。今年春节期间，海口也曾对酒店客房实行政府指导价管理。

从经济学角度讲，供求关系决定价格。节假日期间，一些热门城市、热门景点游客井喷，这些城市和景点周边，对于酒店的需求大幅增加，酒店价格必然会上涨。此外，酒店的从业者在节假日坚持工作，酒店的用工成本也会提高，酒店涨价也有合理之处。

不过，有消费者指出，酒店适度涨价可以理解，但如果动辄翻番、甚至几倍似乎也不甚合理。还有消费者表示，除了价格，质量也很重要，只要酒店明码标价且能提供符合价格的服务，那么价格高点也可以接受。

记者在新浪黑猫投诉平台发现，有的消费者吐槽预订的酒店，其实际环境、卫生情况与宣传图片严重不符；有的消费者反映预订成功后到酒店时却被告知客房已满；有的消费者反映在某旅游平台上支付的价格比酒店前台的报价要高出不少；还有的消费者投诉酒店存在安全隐患，玻璃门炸裂致人受伤。

因此，解决节假日酒店大幅涨价困局，需要监管部门和酒店方面共同努力。监管部门应加大监管力度，严厉打击那些不明码标价、坐地起价、串通涨价、虚假宣传等违法违规行为，维护消费者的合法权益，不能让个别不良商家损害城市的形象。酒店方面也要明白，节假日适当涨价可以，但不能任性而为，在涨价的同时还要做好服务，否则可能失去良好口碑。事实上，优质的服务，良好的口碑，对于一个城市的旅游业而言愈发重要。

从长远来讲，还要从空间和时间上对人群进行分流，缓解一些地方酒店供不应求的情况。比如，加大优质旅游资源的供给，开发更多特色旅游项目，增加热门地区酒店、民宿的供给；政府部门、在线旅游平台可以发挥大数据优势，对热门旅游目的地提供旅游市场的预测与公示，分流旅游人群，避免游客向少数热门景点扎堆。此外，落实带薪休假政策，引导游客错峰出游等。