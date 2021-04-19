老年人为何成为美容院消费“新主力”？

提拉紧致、改善肤质、促进胶原蛋白生成……全国家用电器标准化技术委员会美容及其他器具分技术委员会秘书长黄文秀表示，当务之急是尽快把针对家用美容仪的强制性安全标准制定出来，设立一个技术门槛，让市场监管部门能够有依据进行抽查、监督。

我国目前共有2.6亿老年人，国家已经连续10年增加退休金，老年人的消费能力大大加强。近年来，越来越多“银发族”选择迈出家门，走进美容院，享受身体调理和面部护理带来的全新体验。

谈起美容护理，你是否还认为这是年轻人的专利？近年来，随着老年人消费能力的提高和观念的转变，他们的退休生活不再拘泥于传统，越来越多“银发族”选择迈出家门，走进美容院，享受身体调理和面部护理带来的全新体验，60、70岁以上老年人逐渐成为美容院消费新主体。

开启退休健康生活新模式

今年65岁的黄阿姨，每周都会到家附近的美容院按时“打卡”，从面部到身体全套护理，可以占用她大半天时间，黄阿姨却乐在其中，黄阿姨告诉记者：自己在美容院办卡已经半年多了，每周过来放松一次，既能调养身体，又能保养皮肤，每次做完护理都感觉全身轻松，心情舒畅。

59岁的张阿姨退休那年正赶上小外孙出生，退休生活被孩子、家务和一日三餐占据，往日自信乐观的张阿姨脸上逐渐没有了光彩，女儿看着心疼，买来面膜、护肤品、保健品，可张阿姨看看说明书上复杂的程序就打起了退堂鼓，“一是不舍得用，现在的化妆品多贵呀，也觉得麻烦，都快60岁的人了，抹再多也不能重返青春，费那劲干嘛！”

黄阿姨告诉记者，自己原本并不懂得保养，退休后加入老年大学模特队，看到队员们各个光鲜亮丽、神采飞扬，自己心里很是羡慕，“这些姐妹年轻时就很注重护肤，跟她们比我真是落伍了！”在姐妹们的带动下，去年夏天黄阿姨第一次走进美容院，泡沫清洁、蒸汽补水、头颈理疗，一整套护理做完，黄阿姨看到镜子里皮肤细腻的自己仿佛找回了逝去的青春，此后每周到美容院“打卡”成为她生活中的一部分。“年轻的时候条件不允许，后来又把精力放在孩子和家务琐事上，现在退休了，拿出一点时间和退休金为自己活一次，我觉得值！”

张阿姨转念的转变则是因为女儿的一番孝心，女儿告诉她，退休不代表人生开始走向衰老，而是另一段新生活的开启，作为子女，希望看到父母晚年生活自由幸福，而不是被子孙束缚。“那一刻我明白了女儿的良苦用心，我们有退休保障，身体也硬朗，是应该活得有滋有味，我们开心了，孩子们才能放心！”张阿姨告诉记者，现在她还是会帮忙照顾小外孙，不同的是，每周末都会走进美容院体验不同的护理项目，“皮肤有了改善，身体也比以前轻松了很多，每天的心情都很好！”张阿姨说，这个尝试，让她觉得退休生活原来可以如此丰富多彩。

“银发族”成为美容院消费主力军

88岁的蒋阿姨是美容院的熟客，长达十几年的美容消费经历让她深谙美容之道，经过多次尝试和比较，她最终选择了一家比较专业的美容机构，成为优质VIP客户，随着消费阶层的变化，她明显感觉到自己的同龄人越来越多，美容护理的同时也交到了很多可以谈心的朋友，这一意外的收获是她坚持美容护理的重要原因。

据美容院美疗师张梅介绍，近几年，经常有老年客户咨询美容项目，越来越多的老年人加入办卡一族，“我们店里60岁以上的客户占70%，七八十岁的也不在少数，她们不局限于做美容，还会做一些头部和身体理疗。”在美容行业工作15年的张梅感慨，“以前进美容院多是有钱人，现在越来越多的工薪阶层和老年人成为我们的固定客源，人们的消费观念发生着巨大的改变。”

老年人经济条件有限，美容院大多属于高消费场所，项目收费会不会给老年人带来负担？记者走访了几家美容机构，了解到美容院每月都会推出体验卡，费用从198元到999元不等，老年人可以根据自身需求进行体验，进而考虑是否需要长期办卡。长期卡分为年卡、次卡和充值卡等，护理项目分为身体护理和美容护理，单项护理套餐平均在3000元以内，综合套餐则需要2-5万元，可以采用全额付款和分期付款等交费方式，老年人选择的空间和方式较为自由。

企业退休职工杨阿姨已经坚持了两年美容护理，她告诉记者，自己每个月退休金将近6000元，日常开销2000元足够，头疼脑热的小毛病还有医保卡，每个月拿出1000元到美容院做护理，完全在承受范围之内，“现在提倡‘精致生活’，自己在家护理步骤太多，我也记不住，但在美容院，可以安心享受服务，在条件允许的情况下做一点有利于身心的护理，孩子们看见我这种健康的体态特别开心，我也很骄傲。”

避免陷入不良商家的消费“陷阱”

今年73岁的退休医生李阿姨在美容院办理了价位较低的套餐服务，每周五中午李阿姨都会带着自备午餐来到美容院，在美疗师的陪伴下吃完午饭再进行基础护理，对她来说，来美容院聊天的意义大于美容护理。李阿姨性格随和，待人亲切，年轻的美疗师渐渐记住了她的喜好：喜欢喝红茶，不喜欢和别人共用发带，喜欢延长头部护理等等。张梅告诉记者，一部分老年客户子女不在身边，她们选择这样一种方式，既可以排解孤独，又能调养身体。作为服务者，她们也愿意倾听老人的心声，帮助她们舒缓压力释放身心。

美容机构店长李经理告诉记者，相对于年轻人的三天打鱼两天晒网，老年顾客连贯性持续性更强，“来美容院护理的老年人除了经济独立外，还必须有家人的支持和理解，来这里做美容护理，除了可以调理身体，还可以和朋友聊天倾诉，排解负面情绪，这些都是吸引老年顾客按时打卡的重要因素。”

随着老年顾客占比的增多，美容机构同步推出了系列更加适合老年顾客的体验项目，套餐价格也根据老年客户消费能力进行了适当下调。

越来越多的老年人走进美容院已经引起了社会学者的关注，有关社会学家表示，当今社会，孤独感是困扰老年人的一大问题，老年人走进美容院，在享受美容服务的过程中和服务人员拉家常，可以很好地纾解孤独感和焦虑感，有益于身心健康。从社会角度来看，老年人的审美观念和消费观念也都发生了变化，正是因为老年人有钱了，舍得花钱才有底气走进美容院这样的中高档消费场所，这个现象应该肯定和赞赏。

据了解，我国目前共有2.6亿老年人，国家已经连续10年增加退休金，老年人的消费能力大大加强，我们在引导和扩大老年人消费市场的同时，也应提醒老年人保持理性的判断，避免陷入不良商家的消费“陷阱”，让老年人在更加安全、良性的消费环境下变美、变健康。