“把救援当成一生的使命”

工作中的刘小桐。

本报记者 朱 虹摄

天津市蓟州区长城大道上，一间不到20平方米的小门脸里挂满了锦旗。

这里是蓟州区平安蓝天救援队的队部。“有救援行动时，我们常从这里集结出发。”救援队队长刘小桐说。

1996年，17岁的刘小桐光荣入伍，成了某部装甲师的一名战士。当兵三年，刘小桐从一个引体向上都做不了的瘦弱青年，变成一组轻松做四五十个的体能标兵。他还学习了医疗知识，兼任团里急救员。服役期间他荣立1次三等功，3次受到团嘉奖，被评为优秀士兵，光荣入了党。

退伍后刘小桐回到老家蓟州区工作。2013年，刘小桐组建了蓟州蓝天救援队，这是一个纯粹的民间公益组织，2017年该救援队注册为蓟州区平安蓝天救援队。

“每次救援面临的困难不一样，但水下救援总能让人刻骨铭心。”刘小桐说，水下10米左右一片漆黑，即使盛夏，水下的温度也只有3至4摄氏度，加上暗流、旋涡，被不明物体缠绕……水下救援对意志力是非常大的考验。

2017年的秋天，刘小桐接到有儿童在池塘落水的求助。他到现场一看，水差不多4米深，非常浑且泛着腥味，水草很密。大致确定了查找范围后，刘小桐二话没说就跳了进去。水下看不见，他就用一只手拨开水草另一只手一点点在水底摸。“水草缠在身上的感觉就像蛇。”刘小桐说。40多分钟过去，他终于将落水儿童打捞上岸。由于在水下停留过久，引起肺部水肿，刘小桐持续高烧，住院了一个多月。

随着队伍的发展壮大，刘小桐成立了快速反应组，大家24小时开机，车里常备救援物品，随时准备出发。

2020年12月28日晚上7点多，刘小桐接到求助电话：一名老人在府君山爬山时走失。集结！刘小桐立刻在快速反应组发布召集通知。15分钟后，一个20人的搜救队伍在府君山下集合。他们与公安民警、区消防救援支队会合后，制定了搜救方案。严寒笼罩着黝黑的山坳，气温降到零下十几摄氏度。第二天凌晨4点多，他们终于在一块大石旁找到了差点被冻僵的老人。

从最初的5名核心成员到目前80多名正式队员，50名预备队员和2000多名志愿者，救援队成立以来，先后参与山体救援80余次、城市救援220余次、水域救援210余次、各类安全保障800余次。为了提高公众安全意识，刘小桐和队员们深入社区、学校宣讲防溺水知识，培训急救技能。

此外，他们还主动承担起了区里大型活动的安全保障工作。2017年5月20日，在黄崖关长城国际马拉松安全保障中，他们救助受伤运动员16名，从山顶往山下运送伤员4名，一名危重病人得到及时治疗。

队员寒冬腊月跳进水库搜救落水者，在盘山里彻夜寻找离家出走的少年，救出掉入几十米矿坑的儿童，疫情防控期间执勤和消杀……他们始终坚持义务援助，从不收取报酬。

长期高强度的救援，刘小桐渐渐身体也差了，一次连夜搜救后会好几天缓不过劲儿来。即使如此，他也没想过放弃，“我把救援当成一生的使命。帮助别人那种快乐，是其他东西换不来的。”

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 06 版）