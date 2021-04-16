产业观察：新消费时代 直播电商助推美妆行业高质量发展

当前，美妆洗护行业的发展迈向了一个新台阶。如何迎接新变化与新挑战？如何为行业发展注入新动力？日前，天猫金妆奖在上海举行，邀请了美妆洗护行业等领域的专家、企业代表和头部主播，为行业的高质量发展建言献策。

今年1月，新的《化妆品监督管理条例》正式施行，提出要“推进化妆品品牌建设，发挥品牌引领作用”。

那么，品牌建设应如何布局？“一方面要坚持可持续发展战略，另一方面更要探索出具有竞争力的品牌理念，实现年轻用户的多点触达及深度沟通。” 伽蓝集团公关传播总经理兼美素事业部总经理陈涓玲在接受《美丽事业联盟·天猫金妆奖》直播间采访时表示，品牌建设需持续发力，要在坚守和创新中取得新的突破。

在新消费时代下，驱动人货场数字化变革。“激增的数字化需求更是成为企业数字化转型的催化剂。”陈涓玲指出，伽蓝集团已实现数字化转型，开创了一个“数智化”新世界，在线上渠道实现了消费者的精准触达、精准定制、产品创新、服务出新、业务革新等升级。

消费对经济发展的作用至关重要。随着社交电商、KOL 带货等模式的崛起，网红直播带货为传统电商平台注入活力，也为新消费市场不断加码助力。

选品是带货直播的基础和源头。“质检让选品变得更高效，给买家最好的消费体验是至关重要的。”主播“小小疯”介绍，他的直播团队拥有一套完整的选品质检体系，从行业资质、口碑及相关质量检测证明等等，由20至30人组成的试用团队进行试用，经对产品进行优缺点双方面的评测，最终由选品助理及“小小疯”本人进行最终筛选，客观地选出适合销售的产品。

主播陈洁也对产品质量把控有着自己独到的见解。她强调，选品首要会基于粉丝的需求，其次产品来源必须为拥有天猫网点资质的商家。此外，她的团队还会对其进行背景调查，包括QC资质及专利证明，再由选品团队及主播本人进行试用。

“电商新消费是建立在主播与粉丝对产品的沟通基础上，因此，产品质量上必须要有严格的把控。” 主播“nana”表示，为了保证粉丝良好的消费体验，她会参与到主题规划、选品、商务沟通、价格机制谈判等之中，“同一件产品，会在不同时间点和跨度上进行试用，多场景多维度地进行产品测评。”

主播曾虹畅则认为，在产品选择上，需要坚持“淘”“宝”原则。所谓“淘”，便是在万千商品中进行筛选，“宝”便是找到自己认为是宝贝的东西。曾虹畅在选品上，坚持亲身试用，为消费者把关。